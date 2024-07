Viaje a Guatapé: cuánto cuesta el tour en lancha y cuál es la mejor época para visitar este hermoso municipio de Colombia

Además, la calidez de su gente es un plus que destacan la mayoría de viajeros, ya que gracias a ellos es posible recorrer este lugar con tranquilidad y vivir una experiencia agradable en medio de historias y datos interesantes sobre este lugar, perfecto para hacer una excursión de un día o disfrutar una escapada de fin de semana.

¿Cuál es la mejor época para ir a Guatapé?

No obstante, si el plan es viajar a este destino en fechas donde hay una menor cantidad de turistas, se sugiere hacerlo en los meses de agosto, septiembre, parte de octubre, excluyendo la semana de vacaciones, y noviembre.

La temperatura promedio de Guatapé es de 22° C, pero oscila de 14° C a 26° C máximo.