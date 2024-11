"Estar confinado no quiere decir estar quieto"

Tovar es miembro de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia (Amedco) y lo primero que señala es que al gremio de salud le preocupa que se desarrolle una "segunda pandemia" de patologías después de superar el coronavirus, producto de que aumentó el sedentarismo durante el confinamiento. "La inactividad física es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular y también para las enfermedades crónicas como diabetes, el síndrome metabólico e hipertensión", dice.

Progresión lenta

La falta de espacio no debe ser excusa para no ejercitarse, pues el médico describe que dos metros cuadrados pueden ser suficientes para activar el cuerpo sin salir de casa. No obstante, si usted quiere desarrollar su actividad en un gimnasio las recomendaciones para comenzar son las mismas: no se apresure y lleve el cuerpo de menos a más. Si no lo hace, existen dos riesgos: "el primero es que se presente un evento cardio o cerebrovascular, es decir, que le dé un infarto o un derrame cerebral y el otro es tener una lesión osteomuscular, desgarres, fracturas, tendinitis", añade.