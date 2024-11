Este es el carro que más se roban en Bogotá y el tipo de vehículo preferido por los ladrones

Los delincuentes, que no pierden su tiempo, tienen identificadas las zonas donde los ciudadanos son más vulnerables; de igual forma, se encargan de hacer seguimiento, encontrar los vehículos que las organizaciones dedicadas a este crimen encargan, conocer los horarios y las salidas de sus víctimas y planear las rutas de escape.

Los carros más robados en Bogotá

En el primer lugar se encuentran la marca Toyota, cuyos modelos 4x4 Fortuner y TXL son las más codiciadas por las bandas dedicadas al robo de autos; además, el estar blindadas no parece ser cuestión de protección, pues los ladrones encuentran en ellas un plus y resultan siendo mucho más apetecidas que las que no cuentan con este sistema de protección.