Nueva modalidad de robo tiene en la mira a vendedores de carros usados: así operan los estafadores; documento clave puede salvarlo

Nueva modalidad de estafa en la compra de carros usados

“ Revisamos el motor, le tomamos improntas al motor y ahí está la sorpresa; las improntas que tomamos no corresponden a la que entregamos, entonces lo llamo y le digo ‘usted nos está trayendo un motor que no corresponde al que le entregamos nosotros. Estamos comparando los dos juegos de improntas y no coinciden y usted viene acá, nos insulta y nos dice que tenemos que responder por el motor y nos exige garantía. El motor no es el de la camioneta, usted le cambió el motor’”.

La importancia de las improntas

“La persona creyó que nosotros no sabíamos del tema. El cliente le cambió el motor a la camioneta, eso no hay de otra (...) Eso es un delito, eso lleva una serie de consecuencias. Nos pasa a nosotros como concesionarios, la historia es real. El tema de los peritajes no es negociable, tiene que certificar su carro, hacer Dijín, verificar que todo corresponda. Si hubiésemos vendido el carro y no le hubiéramos hecho peritaje, ni Dijín, ni verificación de improntas, ni nada, ¿qué estaría pasando en este momento? Estaríamos recibiendo una demanda por estafa, por robo, por falsificación marcaria. La invitación es a que hagan el peritaje. ¿A qué se expone una persona que no sabe? A que le peguen una tumbada terrible”, concluyó el vocero.