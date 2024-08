Ford busca patentar curioso sistema de radares en sus carros para delatar excesos de velocidad de otros autos

La industria automotriz sigue trabajando para mejorar la seguridad dentro de los autos y en las vías, algo que no solo depende de los fabricantes de autos, sino de las decisiones y la normatividad que imprimar los estados en sus legislaciones.

Diferentes medios especializados registraron el pedido hecho a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el pasado 18 de julio, cuando presentó la documentación necesaria para lograr la reserva de su ‘Systems and Methods for Detecting Speeding Violations’, con el cual trabajaría de la mano con las fuerzas del orden en ese país.

Hyundai le apuesta a los híbridos y eléctricos, pero no descuida el mercado de los carros a combustión; esto trae la marca

Así mismo, también ha circulado información sobre la posible instalación de estos radares en los vehículos autónomos; de igual forma, las dudas legales recaen sobre si es posible imponer una multa si el policía no está presente y amparándose en herramientas instaladas en carros particulares.

Dos malas noticias para Tesla en una semana

A mediados de abril, Tesla identificó una deformación del conmutador de la traba, que podría generar que el conductor no recibiera información sobre la apertura del capó.

No habrá planta de Tesla en México

“Tenemos avisos (de inversión), anuncios históricos y también los registros (de inversión extranjera directa) han sido históricos”, dijo a la prensa la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al señalar que la decisión de Tesla no afecta esos planes.

Buenrostro aclaró que el gobierno mexicano no tiene registro aún de alguna inversión de la compañía del magnate Elon Musk. “Lo oficial es lo que registran y no hay registros, nunca han registrado inversiones. Hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial”, sostuvo.