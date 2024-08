¿La dirección de su carro está dura? Señales que le indican que tiene que repararla de inmediato para evitar accidentes

La dirección de un carro es parte fundamental, no solo para su funcionamiento, sino porque de su estado y de sus cualidades depende la seguridad del conductor y los ocupantes, por lo que siempre será necesario llevar a cabo el mantenimiento preventivo y las reparaciones necesarias para evitar accidentes en la vía.

Aunque la dirección es un sistema independiente, los neumáticos sueles ser clave a la hora de cuidarla, pues mantenerlos con la presión adecuada y equilibrada pueden evitar, en gran medida, que esta falle y que desemboque no solo en una reparación costos, sino en un accidente.

Señales de que la dirección de un caro está fallando

Girar el volante se ha vuelto complicado

En este punto hay dos puntos a tener en cuenta, pues girar el volante no debe representar ningún problema. El primero es que esto pueda ser el producto de un bajo nivel de refrigerante, lo que se soluciona agregando el faltante, pero lo que podría implicar que hay una fuga, por lo que hay que revisar por dónde se está perdiendo este líquido y cambiar la parte averiada.

Ruidos que antes no existían

Vibración al conducir

Falta de líquido

Este es un componente esencial y sus niveles deben ser revisados en cada visita de rutina al taller; este no se debe cambiar a menudo, pero si se identifica que no hay suficiente hay que completar la cantidad requerida; así mismo, se debe confiar en el mecánico, quien al percatarse de que este no huele a nada y es de color negro, indicará que hay que cambiarlo en su totalidad.