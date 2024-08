La pregunta táctica que realizan los agentes de tránsito en los puestos de control: usted tiene derecho a quedarse callado

A la hora de ser requerido por un agente de tránsito, el conductor o los ocupantes del vehículo, así no hubiesen cometido ninguna infracción, pueden ponerse nerviosos, pues la sola presencia de la autoridad y el desconocer por qué están siendo detenidos puede provocar este tipo de reacciones.

Es justo en ese momento que el responsable del vehículo no sabe cómo actuar, se queda callado, se pone nervioso y puede decir algo que pueda incriminarlo en una acción que no se cometió.

Según expertos en el tema que han analizado las conductas de los policías de tránsito y los conductores, autoincriminarse por haber dado una respuesta afirmativa a este interrogante, sirve para fortalecer la acusación del agente y le quita fuerza a la defensa del conductor, en caso de que este insista que no es responsable de la infracción por la que se le señala.

¿Cuál es la recomendación?

En el caso en el que le lancen esta pregunta, lo que corresponde sería decir que no sabe por qué le han solicitado y pedir una explicación mucho más amplia al agente, esto, no con el fin de evadir su responsabilidad, sino para tener certeza de lo que se le está acusando y no admitir culpa sobre otra conducta que se desconozca.