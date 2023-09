Adelgazar: así se deben comer las lentejas para poder bajar de peso

Muchas personas tienen como objetivo llevar un estilo de vida mucho más saludable, que les permita combinar una buena alimentación, con actividad física, para así poder bajar de peso mucho más rápido de lo normal. En busca de este objetivo es importante tener presentes los alimentos que conviene ingerir para que adelgazar no sea un sueño, sino una realidad. En esta lista de alimentos que ayudan a las personas a bajar de peso están las lentejas.

Aunque todas las legumbres le aportan una serie de beneficios al cuerpo, las lentejas sobresalen por sus beneficios y su consumo frecuente no debería faltar en el marco de una alimentación equilibrada. Estos pequeños granos le brindan al organismo proteínas, vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9 y un poco de C, así como minerales, entre ellos, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc.

Pero uno de los beneficios de los que poco se hablan, es que el consumo de las lentejas ayudaría a las personas que buscan bajar de peso. Por lo que es un producto que debe incluirse frecuentemente en la dieta y combinarlo con otros alimentos saludables. Ya que como se dice muchas veces, para bajar de peso no hay que dejar de comer, sino simplemente aprender a comer los alimentos correctos.

La fibra es clave en el proceso de digestión de los alimentos y promueve la actividad del intestino para una buena eliminación de los desechos. Así lo afirmó un estudio publicado en World Journal of Gastroenterology, “Effect of Dietary Fiber on Constipation: A Meta Analysis”, en donde se explica que las lentejas también sirven como alimento de las bacterias saludables del colon, algo que ayuda a evitar los episodios de estreñimiento crónicos.