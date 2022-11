Agua de limón para eliminar los cálculos renales y reducir la acidez estomacal: así se prepara

Este fruto es rico en vitamina C, por lo que tiene propiedades antioxidantes.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, los cálculos renales son piedras sólidas que se forman con sustancias que se encuentran en la orina. Se asemejan al tamaño de una perla o granos de arena.

Los dolores son tan intensos que desencadenan fiebre, vómito, dolores de espalda, entre otros signos. La institución menciona varios tipos de piedras renales en los que se encuentran:

Cálculos de calcio: estos se forman de otras sustancias que se encuentran en la orina.

Cálculos de oxalato: esta sustancia se encuentra en suplementos de vitamina C u otros vegetales como la espinaca, puntualiza MedlinePlus.

Muchos de estos cálculos salen por sí solos a través de la orina; sin embargo, otros necesitan tratamientos, incluso cirugía. Por ejemplo, cuando estas piedras tienen un tamaño pequeño, el tratamiento ideal es el consumo de suficiente agua junto con medicamentos prescritos por un profesional de la salud. No obstante, existen remedios caseros que pueden contrarrestarlos, como el consumo de agua con limón.

La acidez estomacal

Es un dolor que “quema” que puede aparecer en distintos horarios, como la noche o después de una comida.

La entidad de investigación puntualiza que no es una señal por la que haya que preocuparse, ya que es más común de lo que parece. Sin embargo, no se debe desestimar y lo sugerible es consultar con un médico para un adecuado tratamiento.

La acidez estomacal es una sensación de ardor en el pecho o la garganta. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

El limón

Es un fruto rico en vitamina C con propiedades antioxidantes, mismos que combaten los radicales libres que deterioran las células del cuerpo y con la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico. Entre sus beneficios se destacan:

1. Contrarrestar el estreñimiento

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, el estreñimiento consiste en la dificultad que tiene una persona para evacuar, porque las heces son duras y grumosas. Es entonces que el principal síntoma es el dolor estomacal.

La entidad menciona que con el autocuidado puede haber mejoría, sin embargo, si esto no sucede, lo mejor es acudir a un médico que prescribirá los tratamientos pertinentes, entre ellos, el cambio de un plan de alimentación donde se puede incluir el limón, que al estar compuesto de fibras, colabora en el buen tránsito intestinal.

Foto referencia sobre estreñimiento. - Foto: Getty Images

2. Reducir las posibilidades del desarrollo de anemia

La Clínica Mayo describe la anemia como “una afección en la cual careces de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo”. Asimismo, señala que este tipo de enfermedad tiene variaciones y cada una tiene una propia causa.

Es entonces que el limón, al contener vitamina C, colabora en la absorción de hierro, evitando el desarrollo de una anemia ferropénica, por ejemplo.

¿Cómo combate el agua de limón la acidez y los cálculos renales?

El sitio web mencionado precisa que el consumo de limón tiene la capacidad de prevenir el desarrollo de piedras en los riñones porque tiene propiedades diuréticas, combatiendo la retención de líquidos, que tienden a hinchar el cuerpo; pero, al ser la orina ácida, evita la formación de cálculos.

La creencia popular apunta a que el consumo de agua de limón en ayunas puede contrarrestar el reflujo, por lo que se recomienda consultar con un profesional de la salud, ya que al ser un alimento cítrico aumenta la acidez estomacal.

Modo de preparación: agua de limón

250 ml de agua

1 limón

Paso a paso