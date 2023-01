Aguacate: así se puede consumir para bajar el colesterol y reducir los niveles de azúcar

El aguacate es una fruta que aporta vitaminas y minerales, y si se consume de forma adecuada, aporta vitaminas como la A, C, E y B1, y minerales como el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc, que ayudan a que el cuerpo humano tenga un buen funcionamiento, pues aporta al crecimiento de las defensas, evita padecer enfermedades del corazón y además reduce los niveles de azúcar en el organismo.

Haciendo un consumo regular de esta prodigiosa fruta, la vida de una persona con estos problemas podría verse beneficiada.

Comer un aguacate al día por seis meses reduce el colesterol del organismo

De acuerdo con el portal especializado Infosalus, “comer un aguacate al día durante seis meses no tiene ningún efecto sobre la grasa del vientre, la grasa del hígado o el perímetro de la cintura en personas con sobrepeso u obesidad”. Sin embargo, si provoca un ligero descenso de los niveles de colesterol no saludable.

Esta información es sustentada por un ensayo aleatorio realizado por investigadores de Penn State, en Estados Unidos, con el que pudieron demostrar que los partícipes que comían aguacates tenían una dieta de mejor calidad.

“Aunque los aguacates no afectaron a la grasa del vientre ni al aumento de peso, el estudio sigue proporcionando pruebas de que los aguacates pueden ser una adición beneficiosa a una dieta bien equilibrada. La incorporación de un aguacate al día en este estudio no provocó un aumento de peso y también causó una ligera disminución del colesterol LDL, que son todos los hallazgos importantes para una mejor salud”, detalló Penny Kris-Etherton, una de las responsables del trabajo que fue publicado en la revista científica Journal of the American Heart Association.

Un aguacate diario reduce los niveles de azúcar y controla la diabetes

De acuerdo con lo que el nutricionista Miguel Aganzo Yeves manifestó en una publicación de la Revista Diabetes, el aguacate es un alimento adecuado para controlar la diabetes, pues es una fruta rica en grasas monoinsaturadas, que da bastante energía y tiene una porción muy pequeña de azúcar que ayuda a controlar la glucemia.

De acuerdo con el experto, su consumo puede ser diario y a cualquier hora del día; sin embargo, señala que es preciso no abusar de él. Por otro lado, recuerda tener en cuenta su alto contenido calórico, de esta forma cada persona podrá consumirlo en el momento más propicio para cada quién durante el día.

Cabe señalar que las personas que sufran de diabetes deben acudir a su médico antes de hacer algún cambio en la dieta.

El consumo de aguacate no solo disminuye el nivel de azúcar, también previene la aparición de una enfermedad cardiovascular

De acuerdo con un artículo publicado por Harvard Health Publishing, de Harvard Medical School, el aguacate está lleno de nutrientes que contribuyen a la salud del corazón. Pero en su último estudio asegura que consumir por lo menos dos porciones de aguacate en la semana puede disminuir la aparición de una enfermedad cardiovascular.

Lo anterior lo confirma el coautor de dicha investigación, el doctor Frank Hu, maestro de Nutrición y Epidemiología Frederick J. Stare, de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. Él precisa que las grasas saludables de este alimento contribuyen a la salud del sistema cardiovascular.