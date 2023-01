Así se prepara este té para desintoxicar los riñones y el hígado

Cada uno de los órganos del cuerpo cumple con múltiples funciones, sin ser unas más valiosas que otras. Todas ellas logran que el organismo trabaje de la mejor manera. Este es el caso del hígado, que según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), produce bilis para mejorar la digestión y desintoxica la sangre del cuerpo.

Lo mismo ocurre con los riñones, que hacen parte del sistema urinario y que según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) “eliminan los desperdicios de la sangre y el exceso de agua”, incluso tienen la capacidad de equilibrar el calcio y el potasio, por ejemplo.

El Centro Estatal de Trasplantes de México explica que los malos hábitos, son los que deterioran los riñones, tales como, una mala alimentación, y/o el consumo de bebidas azucaradas o refrescos, ya que lo que ocasionan es el aumento de azúcar en la sangre e inciden en los cálculos renales. Incluso señala que la ingesta deficiente de agua obliga a trabajar forzosamente los riñones y provoca un deterioro en ellos. De igual manera, alimentos ricos en sodio o potasio, no necesariamente son favorables para ellos.

Cabe recordar que, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases precisa que los cálculos renales “son trozos de un material sólido” que se forman tras la concentración de minerales en la orina.

Los principales síntomas que se destacan de esta afección son dolores intensos en la espalda y el abdomen; algunas personas perciben sangre en su orina. “El dolor causado por un cálculo renal puede cambiar (...) a medida que se desplaza a través de las vías urinarias”, señala la Clínica Mayo.

Expertos aconsejan llevar una dieta baja en sal y tomar líquidos para prevenir los cálculos renales. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Asimismo, el hígado también se puede ver afectado con otras enfermedades o lesiones como la hepatitis tóxica, que de acuerdo con un informe de la Clínica, se debe a la inflamación de este órgano por el consumo de diferentes medicamentos o bebidas alcohólicas, entre otras.

Desintoxicar los riñones y el hígado

Es entonces que muchas plantas o alimentos pueden colaborar con la desintoxicación de los riñones y el hígado, para que trabajen de la mejor manera. Es importante considerar la modificación de ciertos hábitos que lentamente los dañan, como la alimentación rica en grasas saturadas y trans.

Por consiguiente, Crear Salud sugiere la reducción de la ingesta de carnes rojas y procurar el incremento de verduras y frutas que faciliten un proceso de limpieza.

Foto referencia sobre hígado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es relevante mencionar que según el sitio web mencionado, el consumo de jugos como la remolacha ayudan a desintoxicar tanto los riñones como el hígado, gracias a sus propiedades antioxidantes y diuréticas.

Alcachofa para desintoxicar el hígado

El portal de salud Tua Saúde explica que la alcachofa es una planta medicinal utilizada para regular los niveles de colesterol, diabetes y obesidad. Gracias a los flavonoides, vitamina C y fibras que la componen, tiene un efecto antioxidante, diurético y antiinflamatorio que combate incluso trastornos digestivos. Además, fortalece las células del hígado.

La alcachofa es rica en agua, fibras y flavonoides. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Al estar compuesto de polifenoles y flavonoides, tiene una acción protectora sobre el órgano, estimulando a través de la orina la eliminación de toxinas.

Modo de preparación

Hervir una taza de alcachofa. Bajar del fuego y agregar 5 hojas de alcachofa junto a 1 cucharadita de semillas de fenogreco. Tapar por 5 minutos. Consumir.

Perejil para limpiar los riñones

El portal Mejor con Salud señala que el perejil es usado para diversos remedios caseros, entre ellos, para aliviar los problemas digestivos y los síntomas causados por los gases intestinales. También se debe destacar su propiedad antioxidante para limpiar y proteger las células de los riñones.

Modo de preparación