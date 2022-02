Así se puede preparar una mascarilla casera para acelerar el crecimiento del cabello

Mantener un cabello largo y saludable requiere de mucha dedicación teniendo en cuenta que, a diario, son muchos factores los que pueden hacer que sufra daños, entre estos están los efectos por la radiación UV, el viento, la sal marina, el cloro de la piscina y hasta la arena que recibe en la época de vacaciones.

Para algunas personas, el cabello puede significar una de las partes más importantes de su cuerpo, especialmente para muchas mujeres. Aunque en la industria cosmética existen diferentes productos que contribuyen al crecimiento del cabello, también hay que procurar mantener hábitos saludables que protejan el cuero cabelludo.

Por lo anterior, el portal Hoy en Belleza explicó como realizar una mascarilla con la que es posible acelerar el crecimiento del pelo pues “proporcionará naturalmente los nutrientes necesarios para conseguir el volumen necesario, brillo, y calidad”.

Los ingredientes para ejecutarla son: dos cucharadas de aceite de ricino y una cucharada de miel.

Preparación y uso:

1. Mezclar los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea.

2. Aplicar en las raíces y masajear.

3. Utilizar el sobrante de la mezcla en el resto del cabello.

4. Colocar un gorro de baño sobre el cabello durante cuatro horas.

5. Lavar con el champú y acondicionador que se prefiera.

Además de esta mascarilla, expertos en belleza han señalado una serie de factores que ayudarán a las mujeres a mantener el cabello sano y a promover su crecimiento. De acuerdo con la revista digital UnComo del portal Mundodeportivo, es posible, con los siguientes trucos naturales, acelerar el crecimiento capilar:

Mantenerlo nutrido es importante, no solo se deben aplicar productos para el cabello, si no consumir alimentos que contribuyan a este objetivo. Una alimentación balanceada estimulará la salud capilar.

Cuando se realizan masajes en el cuero cabelludo aumenta el flujo sanguíneo y por lo tanto, el cabello crece más rápido. Es posible realizar esta acción durante 10 minutos mientras se está en la ducha.

La vitamina E y B se consideran esenciales para el crecimiento del cabello. Para aumentar la ingesta de dichos suplementos se puede consumir pescado azul, legumbres, frutos secos, aguacate, manzanas, entre otros productos.

De los remedios caseros más reconocidos para hacer crecer el cabello es poner pastillas anticonceptivas molidas en el champú. Aproximadamente 15 píldoras deben ser mezcladas, de este modo la progesterona que las compone rendirá frutos.

El aguacate se considera un gran aliado para la salud. En este caso, también es efectivo para favorecer el crecimiento del cabello y su regeneración. Para usarlo, basta con aplicar una mascarilla de este producto en el cabello una vez a la semana. Se notará más saludable, brillante y largo.

Por otro lado, el portal Love is in my hair listó una serie de bebidas que podrían estar causando la pérdida de cabello constante.

Café: debido a que la cafeína puede deshidratar la piel, propicia la caída del pelo. debido a que la cafeína puede deshidratar la piel, propicia la caída del pelo. La recomendación es no ingerir diariamente este producto.

Jugos envasados: los jugos que vienen en un envase comercial, en ocasiones contienen gran cantidad de colorantes y saborizantes artificiales poniendo en riesgo la salud, no solo del cabello, si no del cuerpo en general. Se recomienda, mejor, consumir jugos naturales.