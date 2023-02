Atención: tenga en cuenta estas recomendaciones para no afectar su salud por la mala calidad del aire

Los últimos días no han sido amenos en Bogotá, puntualmente por la condición ambiental. Desde el 24 de febrero, la ciudad fue declarada en alerta por la contaminación del aire. Acá le contamos cómo protegerse mientras la amenaza acaba.

Debido a las altas concentraciones de material particulado, la ciudad se encuentra en alerta por la mala calidad del aire. Aparte de la contaminación, este fenómeno se está presentando producto de los incendios forestales en el Meta, Vichada, Casanare y Guaviare. Los vientos han trasportado los residuos, los cuales en parte se han concentrado en Bogotá y otros han arribado a varias ciudades.

La quema forestal alrededor del país ha afectado la calidad del aire en Bogotá. - Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Los incendios en las regiones generaron aproximadamente 300 toneladas de material particulado al día, según los registros de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Sumado a ello, la contaminación, temporada de lluvias y las condiciones meteorológicas han afectado el espectro de la capital.

Este panorama implica que los ciudadanos estén al tanto de la situación y no arriesguen su salud. Por tal motivo, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá dio a reconocer las siguientes recomendaciones, las cuales también van ligadas a aportar desde la población una mejora a la condición ambiental.

Por un lado, para disminuir la exposición, la entidad distrital recomienda evitar estar en zonas con concentración alta de aire contaminado, tales como vías en obras, cerca al tráfico o espacios aledaños a fábricas. También indican que desde casa se puede aportar, limpiando las superficies y pisos con paños húmedos para eliminar el polvo, principalmente cerca a la fuente de la estufa o entre las bisagras de las ventanas.

En estos tiempos, estar tanto tiempo al aire libre es un riesgo por la contaminación. - Foto: Secretaría de Ambiente

Frente a las actividades matutinas, la Secretaría indicó que los habitantes deben procurar no hacer ejercicio intenso o practicar algún deporte al aire libre durante la jornada de alto tráfico vehicular, la cual compete de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y desde las 5:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. Una de las sugerencias que hacen es evitar el consumo de tabaco, para no poner en riesgo la seguridad pulmonar y así ser más resistentes contra la contaminación. Por último, consideran que es preferible usar la bicicleta y reducir la movilidad en carro.

Para cuidar la salud, se sugiere actualizar el sistema de vacunación acorde a la edad, usar el tapabocas al tener síntomas de infecciones respiratorias, lavarse las manos con frecuencia durante el día, mantenerse hidratado, limitar esfuerzos físicos intensos al aire libre en las personas menores de cinco años y mayores de 60 años, especialmente en pacientes con enfermedades respiratorias.

La Alcaldía recomienda usar el transporte público para evitar la contaminación vehicular. - Foto: Twitter @TransMilenio

El hecho de tener el aire contaminado, da pie al aumento de complicaciones de salud. Por consiguiente, la Secretaría explica que, en el caso de los menores de cinco años, los síntomas de respiración rápida, ‘pecho silbando’, tos persistente, episodios frecuentes de fiebre, dolor en las costillas, somnolencia, defensas bajas, dificultad al respirar, fatiga inusual y expectoración purulenta, son señales de alerta ante una eventual enfermedad.

Si bien el control de la calidad del aire es potestad de las autoridades con las respectivas medidas, las entidades del Distrito también señalaron maneras que, desde la ciudadanía se pueden aplicar para mejorar la calidad del aire. En principio, promover el trabajo en casa para evitar desplazamientos es un método para contribuir. También se puede ayudar evitando hasta dentro de lo que cabe el uso vehicular, reemplazándolo por medios alternativos no motorizados. La Secretaría recomienda emplear el transporte público, no usar el uso de aerosoles (ambientadores, pinturas, entre otros) y principalmente, no quemar basura ni materiales propensos a contaminar, como lo son carbón, madera, vidrios, botellas, desperdicios combustibles y pólvora. Con estas recomendaciones, la Alcaldía espera que la ciudadanía también aporte, mientras ellos se encargan de regular el tráfico para mitigar la situación.