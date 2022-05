Beneficios de la remolacha para el cuerpo

La remolacha es una verdura comúnmente conocida y empleada para formar parte de ensaladas, generalmente, y, en ocasiones, algunos batidos van acompañados del afamado ingrediente de color rojo.

Esta es rica en vitamina C, complejo B, ácido fólico y hierro. Además, contiene grandes cantidades de betania, que es la sustancia que favorece la absorción de la vitamina b12, el hierro y el calcio.

Asimismo, se sabe que mejora notablemente la salud del hígado, pues ayuda a la producción de ácidos en el estómago, lo que se evidencia en más energía y vitalidad, pues le ayuda al organismo a descomponer tanto las grasas como las proteínas, según Pronto.

Según Cuerpo Mente, la remolacha no hace subir de peso; se afirma que es una hortaliza muy saludable, ligera y saciante, pues por cada 100 gm: Calorías: 43 kcal, Proteínas: 1,6 gm, Grasas: 0,1 gm, Hidratos de carbono: 9,6 gm, : 2,8 gm.

Además, posee un gran cantidad de fósforo y proporciona unas cuantas calorías, sumado a las vitaminas B1, B2, B3 y B6, y los minerales hierro y yodo.

La betaina, por su parte, es una sustancia antiinflamatoria que al lado de otros antioxidantes de la remolacha, cuida al cuerpo de que lleguen a degenerarse las células que producen, posteriormente, entre otras enfermedades, el cáncer, informa Porto.

Mientras que en Huercasa, aseguran que esto proviene debido a su gran riqueza en flavonoides, por la sustancia mencionada; y añaden que existen investigaciones que afirman que su consumo inhibe y previene la aparición de tumores.

El consumo de remolacha le aporta al organismo antioxidantes, vitaminas y minerales. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

De igual manera, la betaina brinda protección a las células y órganos de los radicales libres, es decir, que lucha directamente contra la inflamación y evita a toda costa las enfermedades crónicas.

Según Prensa Libre, la remolacha es ideal para controlar la presión arterial si se bebe en zumo, porque aumenta la concentración del óxido nítrico en la sangre, que dilata los vasos sanguíneos.

Aquí añaden que es muy útil que lo consuman las personas que sufren de asma, pues necesitan grandes cantidades de vitamina C (como la remolacha). Y recomiendan comerla cruda, puede mezclarse con limón, u otros aderezos que se requieran. Asimismo, debido a que tiene altos niveles de ácido fólico y vitamina B9, se obtiene buena salud en las uñas, piel y cabello, mientras que produce efectos rejuvenecedores.

Por otro lado, ambos portales, tanto Huercasa como Prensa Libre, coinciden en que es una hortaliza ideal para combatir el estreñimiento, esto porque posee una gran cantidad de fibra logrando que las deposiciones limpien mejor el organismo.

Además, genera un efecto prebiótico, lo que significa que mejorar la flora intestinal, por lo que es un alimento muy utilizado para la digestión que recomiendan incluso en casos cuando se padece de alguna enfermedad intestinal como colon irritable, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

También se menciona que por ser una hortaliza rica en hidratos de carbono se trata de un alimento energético, con calorías fácilmente asimilables, por lo tanto, es clave en las dietas cuyo objetivo es lograr adelgazar.

Sin embargo, hay quienes no es tan provechoso que la consuman, como aquellos quienes no deben ingerir oxalatos (sales) debido a que deben eliminarse muy bien, por eso no deben comerla personas que tengan enfermedades renales, como litiasis. Ni los que padezcan de úlcera, o gastritis.