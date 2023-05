El potente alimento para perder peso y tener más energía

La remolacha, según indica la Fundación Española de la Nutrición (FEN), también se conoce como betabel y se caracteriza por su llamativo y vibrante color morado, que la distingue de otros vegetales.

Este vegetal, llamado técnicamente ‘Beta vulgaris’, es un tubérculo de color rojizo y anaranjado en ciertos casos, que crece principalmente en Francia, España e Italia, en especial en las temporadas de invierno. Tiene una cáscara fina fácil de separar y una pulpa densa en su interior de color blanco. Este, según el portal web Cuerpo Mente, no engorda, siendo un alimento saludable, ligero y saciante.

La nutricionista Gabriela Aguilar, en diálogo con el periódico guatemalteco Prensa Libre, afirma que la remolacha es una hortaliza baja en grasas y una importante fuente de agua. Además, contribuye a la limpieza y depuración del sistema circulatorio y el hígado.

La remolacha es fuente de hierro y otros minerales y vitaminas. - Foto: Getty Images

Asimismo, la remolacha posee vitaminas A y C, y carotenoides y minerales como calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc y cobre. Según la experta mencionada, una de sus principales características también es que es muy rica en hierro, nitratos y flavonoides.

También es un alimento rico en vitamina C y ácido fólico que contribuye en la salud del cuerpo, entre esto, por contener betanina puede combatir las células cancerígenas.

Además, sus antioxidantes contribuyen en mejorar la visión y específicamente la retina. También es rica en hierro, y es por esto, que ayuda a prevenir y combatir la anemia, que es un problema en el cuerpo porque este no tiene los suficientes glóbulos rojos que necesita.

La remolacha es un tubérculo de raíz gruesa y comestible, perteneciente a la familia de las quenopodiáceas. - Foto: Getty Images

Otros beneficios del consumo de remolacha

1. Ayuda a limpiar el organismo: la remolacha contribuye a la limpieza y depuración del sistema circulatorio y el hígado, gracias a que es rica en nitrato, por lo que permite que permanezcan sanos y funcionen correctamente.

2. Bajo contenido calórico: con cada 100 gramos de este alimento, se ingieren solamente 43 calorías, por lo que es muy ligera y saludable para quienes desean perder peso.

3. Previene la retención de líquidos: la remolacha es rica en potasio, un nutriente que ayuda a que no se retenga un exceso de líquidos en el organismo; además, evita la sensación de hinchazón y pesadez.

4. Rica en fibra: favorece el movimiento del sistema digestivo y evita problemas de estreñimiento y de colesterol en sangre.

Los hábitos saludables son clave para subir la energía durante el día. - Foto: Getty Images

5. Favorece el funcionamiento del sistema nervioso: la remolacha es rica en vitaminas del grupo B, especialmente B9 y folato y en magnesio, por lo que su consumo, colabora en el buen funcionamiento de nervios y músculos.

6. Previene la anemia: es una hortaliza muy rica en hierro; además, también contiene mucha vitamina C, lo que facilita aún más la absorción del hierro.

7. Es antioxidante: su consumo ayuda a prevenir el envejecimiento, el riesgo cardiovascular y las enfermedades degenerativas.

8. Ideal para deportistas: consumir remolacha con frecuencia se traduce en una mayor resistencia y menor fatiga, dos cualidades básicas para casi toda disciplina deportiva.

La remolacha puede ser consumida en jugo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo se come este vegetal?

Esta planta se puede emplear tanto la raíz como sus hojas. En el caso de la remolacha como tal, esta se puede acompañar con ensaladas, mezclándola con otras frutas y vegetales. En su forma de jugo también se puede disfrutar.

Si también se desea, se puede cocinar. Basta con hervirla entera, pelarla y finalmente, trocearla. Aplicando esto, se conservarán sus nutrientes, vitaminas y, no menos relevante, su aroma. No obstante, consumirla puede generar que la orina o heces tengan un color rojizo, pero esto no es de alarma, es normal al consumirla.

Medical News Today recomienda que las personas con cálculos renales no consuman demasiadas puntas de remolacha, debido a que puede ser contraproducente. En algunos casos, alimentarse con este tubérculo puede generar un malestar estomacal; principalmente cuando no se consume con frecuencia.