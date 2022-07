Cabello: peinados para clima cálido o temporada de vacaciones

Algunas personas para esta época del año se encuentran en vacaciones o debido a la frecuencia de feriados deciden darse una escapada, prefiriendo como destino los lugares con clima cálido. Por ende, el cabello necesita de cuidados adicionales para evitar su daño, además de algunos peinados cómodos para soportar sin molestia las olas y el intenso calor que se puede presentar en el sitio en el que se va a pasar unos días de relax.

Trenzas con detalle

Es pertinente atreverse a experimentar con uno de los peinados de más tendencia, las trenzas, y decorarlas de acuerdo a la personalidad de cada persona. “Las pincitas se llevan para recoger el pelo de una y mil maneras, pero también nos ayudan a crear un look desenfadado y original, reforzando la imagen del recogido. No se trata de necesitarlas, sino de utilizarlas para decorar y generar un look sorprendente, como, por ejemplo, en una trenza tradicional”, propone Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Un recogido full

Este recogido hará que la persona brille con luz propia; además, le aporta estilo y originalidad al look. “Los looks de los sesenta, tan exagerados, nos inspiran y representan el nuevo glamour. Los recogidos se hacen, a veces, tirantes, pero siempre altos y la coleta se trabaja con ondas glam o bien con las puntas peinadas hacia afuera”, comentó Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Recogido con nudo

Para los días de trabajo en verano, los especialistas sugieren un look sencillo y elegante con colas bajas. “El modo de anudarlas, los accesorios que empleamos, importan, y mucho. Para ser más creativas, podemos recurrir a la tendencia del nudo tubo que se puede crear con el propio pelo o con tiras de cuero que enrollamos por el recogido. Para un acabado perfecto, recurriremos a productos de acabado que nos proporcionarán el brillo y la fijación para un resultado sublime”, propone Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Moños

Ideales tanto para un día de playa, una tarde de helado o un plan casual. “Este moño entre romántico y boho es muy sugerente. Para conseguirlo hay que hacer que parezca ligero, dejando algunos mechones sueltos cerca del rostro y la nuca. Para que el pelo no tenga mucho peso, define con productos que no apelmacen”, sugiere Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Cuidados para evitar que el sol dañe el cabello

El portal de salud y cuidado personal Cuídate Plus brinda la lista de algunos consejos que se deben llevar a cabo en temporada de vacaciones o en momentos en los que se va a exponer el cabello a intensas temperaturas.

Hacer uso de un sombrero para cubrir la cabeza: el medio menciona que lo mejor para cuidar cualquier parte del cuerpo, de los intensos rayos del sol, es haciendo uso de barrera física. Por eso, para proteger el cabello se recomienda hacer uso de un gorro, cachucha o pañolón. Patricia Martínez Rodes, farmacéutica, le indicó a ese medio que cubrir la cabeza es indispensable en los niños y el medio menciona que lo mejor para cuidar cualquier parte del cuerpo, de los intensos rayos del sol, es haciendo uso de barrera física. Por eso, para proteger el cabello se recomienda hacer uso de un gorro, cachucha o pañolón. Patricia Martínez Rodes, farmacéutica, le indicó a ese medio que cubrir la cabeza es indispensable en los niños y en las personas que padecen de alopecia.

Hidratar el cabello: cuando un cabello está en buen estado e hidratado le es más fácil tolerar las intensas temperaturas. “ cuando un cabello está en buen estado e hidratado le es más fácil tolerar las intensas temperaturas. “ Martínez sugiere emplear mascarillas que nutran el cabello o reparen la queratina. También apuesta por champús con ingredientes suaves y naturales, sin sulfatos que debilitan la capa de agua”.

Utilizar protector solar para el cabello: “estos cosméticos suelen estar formulados en spray o en aceites y tienen un elevado poder de hidratación y penetración”.

