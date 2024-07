Cinco notas de ciencia de esta semana

Los tintes y el cáncer

Las mujeres que se tiñen frecuentemente el cabello para tapar las canas o para lucir diferentes están expuestas a sufrir cáncer de mama. Lo afirma una nueva investigación del profesor Kefah Mokbel, cirujano del Hospital Princess Grace de Londres, quien revisó varios estudios al respecto y encontró que el riesgo aumenta en 14 por ciento. El estudio no encontró una relación de causa y efecto, sino una asociación, pero el experto aconseja que las mujeres no se tiñan más de 2 a 5 veces al año, mucho menos de lo que aconseja la industria de tintes (cada 4 a 6 semanas). También recomienda utilizar la mayor cantidad de productos naturales al efecto.

A mayor peso, menos vida



Una persona acorta 2 meses su esperanza de vida por cada 2 libras de sobrepeso. Así lo afirma un nuevo estudio que reunió a más de 600.000 personas alrededor del mundo. Los expertos de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, encontraron que la hipertensión arterial, el colesterol, así como la diabetes, consecuencias de la obesidad, aumentan el riesgo de padecer ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares. Todo esto hace que las personas que tienen esas condiciones estén más propensas a morir prematuramente. Ante esto, los científicos aconsejan seguir un estilo de vida sano, como el de los japoneses, que se caracterizan por su delgadez y salud. Entre los hallazgos también se observó que quienes fuman un paquete de cigarrillos al día reducen en promedio 7 años su expectativa de vida. El estudio apareció publicado en Nature Communications.



A tomar medidas



Solo una tercera parte de los hombres usa condones y lo curioso es que esto no se debe, como muchos piensan, a la incomodidad, sino a que les da vergüenza que resulten muy grandes o muy pequeños para su pene. El condón promedio tiene 6,69 pulgadas de largo, pero el miembro sexual masculino erecto es, en promedio, una pulgada más corto. “Por eso los preservativos estándar a menudo no encajan bien, y los hombres prefieren no usarlos”, dice Davin Wedel, presidente de Global Protection Corp., empresa que decidió fabricarlos en 60 tamaños diferentes para solucionar el problema. Estas tallas surgen de combinar 10 tipos de longitudes y 9 circunferencias. Los hombres solo deben medir su pene e identificar cuál es su talla para comprar el de tamaño adecuado. Con esto, se espera que usen el preservativo para que disminuyan las cifras de enfermedades de transmisión sexual, que según reportes recientes han aumentado en los últimos años.

Me morí



Nadie sabe lo que pasa cuando el corazón deja de latir. Por eso llamó la atención un estudio realizado por científicos de la Universidad de Nueva York, liderados por Sam Parnia, en el que lograron demostrar que los seres humanos son conscientes de su propia muerte. Incluso tienen claro lo que ocurre a su alrededor en los primeros momentos del deceso, como cuando sus médicos los reaniman o los declaran muertos. Los encuestados, que sufrieron un paro cardiaco y luego de reanimados recuperaron sus signos vitales, recordaron imágenes de los médicos cuando trabajaban y conversaciones entre los especialistas, así como la famosa luz al final del túnel. Según los científicos, esto se debe a que las células no mueren inmediatamente y por eso la persona conserva su conciencia por unos minutos más, aun cuando el cuerpo no muestre signos vitales. “Aunque el corazón deja de latir y se corta el suministro de sangre al cerebro, las células cerebrales siguen trabajando”, aseguró Parnia al portal científico LiveScience.



Cifra



3.000 años de conocimiento humano aprendió la computadora más inteligente del mundo en solo 40 días. Se trata de Google DeepMind que, de la mano de su programa AlphaGo, sigue superando las expectativas de la inteligencia artificial.