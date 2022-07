Cólicos menstruales: algunos consejos para aminorarlos

Si bien la menstruación es algo que ocurre cada mes y podría convertirse en rutinario, los dolores que genera son tan molestos para algunas mujeres que se convierten en insoportables.

Para otras, la molestia es apenas dolorosa. Para unas más, los calambres menstruales pueden ser lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias. Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro, recomendó asistir al médico si los cólicos menstruales interrumpen la vida todos los meses.

Un reciente estudio publicado por la University College de Londres reveló que el fuerte dolor que experimentan las mujeres en el marco de la menstruación puede llegar a ser comparado con el dolor que causa un ataque al corazón.

El dolor pulsátil o los calambres pueden ser intensos en la parte inferior del abdomen, dolor que comienza entre uno y tres días antes del periodo, alcanza su punto máximo 24 horas después del inicio del periodo y disminuye en dos o tres días.

Los dolores menstruales afectan a millones de mujeres en el mundo entero durante varios días. Además, los cólicos también pueden ser producidos por el surgimiento de endometriosis o de algunos fibromas uterinos.

¿Cómo reducir los cólicos menstruales de manera natural? - Foto: Getty Images

Cuando los cólicos son productos de la naturaleza de la menstruación, es posible aminorarlos con algunos consejos. El portal especializado Mejor con Salud, listó algunos de ellos que previenen y tratan los dolores en la parte baja del abdomen:

1. No dejar de hacer ejercicio: mientras se está en esta etapa no se siente mucha energía para realizar actividad física; sin embargo, una publicación de Cochrane Library, citada por Mejor con Salud, indica que no es necesario realizar ejercicios de intensidad, basta con practicar alrededor de 30 minutos de yoga o aeróbicos.

2. Tener relaciones íntimas: según un estudio publicado en Science Direct, el mantener relaciones sexuales durante la menstruación hará que el útero se relaje y se alivien los dolores que llegan durante esta etapa.

3. Aplicar calor: aplicar calor tomando baños calientes, usando compresas calientes o almohadillas térmicas. El calor relaja los músculos del intestino, ayudando a que el gas circule, algo que suele acumularse durante la menstruación. El calor también puede reducir la sensación de dolor.

4. Escuchar el cuerpo: todos los organismos son distintos, por ejemplo, para algunas personas la ingesta de chocolate funciona como calmante de los cólicos, para otras, dormir es lo ideal. Además, no hay que forzar al cuerpo a hacer el que no se quiera.

Mujer asiática acostada en la cama que sufre de dolor de estómago o período, concepto de fondo - Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Tomar anticonceptivos: su uso para este fin debe ser recetado por un especialista de la salud. En algunas mujeres además de controlar los dolores menstruales, regula la aparición de imperfecciones en la piel, regula la frecuencia en la que llega el periodo y disminuye su abundancia.

Además de lo anterior, hay algunos alimentos que pueden aportar en la reducción de las molestias causadas por los cólicos. Estas son algunas opciones:

Verduras de hoja verde: dado que la sangre es rica en hierro, cuando llega el periodo una importante cantidad de este mineral se pierde en el cuerpo, por lo que la ingesta de alimentos que lo contengan es clave, entre estos, las espinacas, las acelgas y la col rizada.

Plátano: según el portal Cuerpo Mente, esta fruta contiene vitaminas del grupo B y especialmente la B6, que ayuda a equilibrar las hormonas; según el portal, esta fruta contiene vitaminas del grupo B y especialmente la B6, que ayuda a equilibrar las hormonas; además de potasio que permite reducir la retención de líquidos.