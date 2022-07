Las infusiones naturales que puede consumir para aliviar los cólicos menstruales

Té de manzanilla: De acuerdo con un estudio de Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility la glicina, una de las propiedades de la manzanilla, es un compuesto relajante que ayuda a calmar el dolor menstrual. Adicional a ello, el té de manzanilla también está compuesto por hipurato, que ayuda a disminuir las contracciones espasmódicas. Para preparar esta infusión, solamente necesita una taza de agua caliente y sumergir una bolsa de té de manzanilla durante 10 minutos, para luego retirarla y así poder consumirla. Expertos aconsejan tomar dos tazas al día todos días durante la semana anterior al ciclo menstrual.

Té de canela: La canela es uno de los remedios naturales más seguros y efectivos para las mujeres con dismenorrea según lo indican varios estudios. A su vez, un estudio titulado Comparative Effect of Cinnamon and Ibuprofen for Treatment of Primary Dysmenorrhea: A Randomized Double-Blind Clinical Trial, ha indicado que la canela actúa de manera similar al ibuprofeno, un médicamento que es utilizado para disminuir la inflamación de varios órganos del cuerpo.