¿Cómo aliviar la tendinitis de hombro con remedios caseros?

La tendinitis en el hombre frecuentemente es causada porque los tendones del manguito, ubicado en esa zona, se irritan demasiado o se dañan, según explicó la organización Ortho Info, agregando que este tipo de dolores pueden presentarse cotidianamente en personas de edad media, así como en atletas.

“El dolor en el manguito de los rotadores con frecuencia provoca inflamación y sensibilidad en la parte frontal del hombro. Es posible sentir dolor y rigidez al levantar el brazo. También se puede tener dolor al bajar el brazo desde una posición elevada”, afirma el portal mencionado, haciendo referencia a los síntomas que se pueden presentar al tener una tendinitis en el hombro, y asegura que frecuentemente los pacientes no asisten al médico por este tipo de dolencias.

Así entonces, la tendinitis en el hombro se puede diagnosticar si la persona tiene dolores repentinos al elevar o estirar el brazo afectado, si el dolor persiste a pesar del reposo del paciente, o si este se extiende desde el lado frontal del hombro hasta la parte lateral, explica el portal y adiciona que para los atletas, esta molestia se da al intentar levantar los brazos por encima de la cabeza.

“La tendinitis en el hombro puede afectar, sobre todo, a la porción larga del bíceps braquial y a los músculos del llamado manguito de los rotadores: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular”, asegura el portal Top Doctors sobre esta dolencia, indicando las zonas musculares en donde se presenta el dolor y la afectación en el hombro.

Ante esto, es de recordar que además del tratamiento médico y la fisioterapia también hay otras alternativas para complementar y hacer que el dolor se reduzca, así como que mejore la movilidad del brazo con remedios caseros, algunos de los cuales también pueden hacer que disminuya la inflamación.

La organización estadounidense Mayo Clinic asegura que con una rutina de tres pasos se pueden lograr los efectos deseados, así como acelerar la recuperación de la tendinitis en el hombro. El primer paso es el reposo, sería crucial no trabajar o entrenar en ese estado hasta que sane el tejido afectado; especifican que no es necesario permanecer en cama, sino no ejercitar de más la zona dañada.

Como segundo paso, la organización insiste en que poner hielo en el hombro durante 20 minutos, en repetidas ocasiones al día, es vital para hacer que el dolor y la hinchazón disminuyan. En una tercera instancia, se debería vendar el hombro con una compresa elástica, lo cual ayudaría también a reducir la inflamación, ya que reduce el movimiento del manguito rotador y de esta forma se ayudaría a la recuperación de la tendinitis.

Por otro lado, algunos medicamentos de uso libre también se pueden implementar para completar la rutina y disminuir los dolores por la tendinitis, según Ortho Info, “los medicamentos como el ibuprofeno, la aspirina y el naproxeno reducen el dolor y la inflamación”, por lo que se podría consumir para la afectación.

Y agrega: “un estiramiento específico de la cápsula posterior puede ser muy eficaz para aliviar el dolor del hombro. Una vez que el dolor mejora, el terapeuta puede empezar con un programa de fortalecimiento para los músculos del manguito de los rotadores”, sobre el trabajo que realizaría la fisioterapia en la zona afectada, siendo esta necesaria para lograr recuperar el movimiento del brazo.