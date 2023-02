¿Cómo evitar el sueño mientras se estudia?

Las largas jornadas laborales, los desvelos nocturnos y la complejidad de algunos temas son los principales detonantes de este problema.

Ya sea que haya que preparar una exposición o estudiar para un examen, es esencial estar despiertos y conscientes de la información que se está repasando. De lo contrario, puede dificultarse el proceso de memorización y aprendizaje, lo que desencadenará diferentes situaciones complejas.

Consejos para evitar el sueño durante el tiempo de estudio

En ocasiones, la sensación de sueño se convierte en un obstáculo para estudiar. Ya sea por dificultades para dormir en la noche anterior, o bien, porque el tema de estudio es poco atractivo; ese cansancio impide que los conocimientos se interioricen de forma adecuada.

Ahora bien, quizá dejar los libros a un lado y descansar es la opción más efectiva para afrontar esto. Pero si no es posible, existen otras estrategias que pueden ayudar a tener buenos hábitos de estudio.

Mantener una buena higiene del sueño

Una de las formas para evitar el sueño durante el tiempo de estudio practicando hábitos de higiene adecuados al dormir. Estos son patrones de conducta necesarios para que la persona descanse de manera óptima en un horario regular y no sienta fatiga cuando repasa los apuntes.

Este hábito también consiste en seguir un horario para dormir y levantarse cada día, de manera que la persona tenga un buen rendimiento al momento de la práctica.

Cuidar la postura y moverse de vez en cuando

Tener la misma postura por horas puede cansar y considerar estudiar desde la cama. Sin embargo, esta acción no es recomendable, pues al acostarse el cuerpo interpreta que va a descansar y activa algunas funciones reguladas por el sistema nervioso parasimpático, como la digestión. En cambio, al sentarse, el cuerpo activa un estado de alerta.

Muchos estudios sugieren que la posición es crucial en términos de rendimiento y memoria de trabajo. Y si estar sentado llega a ser bastante incómodo, existe la opción de estudiar de pie o tomar un descanso para moverse.

Por otra parte, un estudio publicado en la revista Fronties in Public Health señaló que “10 minutos de caminata al aire libre mejoran el desempeño de los estudiantes”. En particular, se determinó que esta actividad física actúa positivamente en la memoria de trabajo y en las actividades relacionadas con la resolución de problemas matemáticos.

Al sentarse, el cuerpo activa un estado de alerta. - Foto: Getty Images

Mejorar la hidratación y alimentación

Un estudio publicado en la librería Nacional de Medicina señaló que, aún en niveles leves o moderados, la deshidratación puede afectar la memoria a corto plazo, así como la concentración, la capacidad matemática, la percepción y el estado de alerta. Por eso, es importante hidratarse de manera regular mientras se está estudiando.

Asimismo, resulta importante seguir un plan de alimentación saludable durante dicha acción. Evitar el consumo de bocadillos dulces y comida chatarra. Esto debido a que, en un principio, la persona puede sentir una inyección de energía, pero el nivel de azúcar en la sangre puede colapsar y generar cansancio y pesadez.

La deshidratación puede afectar la memoria a corto plazo - Foto: Getty Images/iStockphoto

En lugar de ello, puede establecerse una dieta que incluya pequeñas porciones, pero continuas, que contengan una proteína, un carbohidrato complejo y una grasa saludable. Algunos alimentos recomendados son: huevos, carne de pavo, pescado, mariscos, frutos secos, cereales y lácteos.

Tener una buena iluminación en el entorno

Para evitar el sueño durante el tiempo de estudio y repaso, es importante prestar atención a la iluminación del espacio, pues el cuerpo responde a señales ambientales como la luz y la oscuridad. Una reciente investigación señaló que la exposición a la luz activa una proteína en el organismo que promueve la vigilia, es decir, el estado de alerta.

El lugar de estudio también es determinante. No se recomienda la habitación, pues esta se asocia con el sueño. Pero si no hay otra opción, es recomendable tener un escritorio para estudiar sentado, no acostado.