¿Cómo influye la cafeína en la absorción de nutrientes?

Los expertos recomiendan no combinar ciertos alimentos que podrían afectar la digestión y absorción de vitaminas y minerales que se producen principalmente en el intestino delgado. Diversos factores afectan a la biodisponibilidad (principio por el cual el organismo absorbe y utiliza un nutriente) de vitaminas y minerales. Uno de estos factores es la presencia o ausencia de otros nutrientes específicos. En el caso del café: los polifenoles y la cafeína.

La cafeína y la absorción de hierro

No obstante, la cafeína por sí sola no parece ser la sustancia principal que interfiere con la absorción de hierro. Otro estudio evidenció que la cafeína fue capaz de afectar alrededor del 6% de absorción de hierro de una comida. Y dado que es una cantidad relativamente pequeña, otros factores pueden influir en su absorción.

Es importante señalar que los efectos de la cafeína en la absorción de hierro parece depender de cuándo se toma el café. Por ejemplo, tomarlo una hora antes de una comida no tuvo ningún efecto sobre la absorción de este nutriente.

Importancia del hierro

Interferencia de la cafeína en la absorción de otros nutrientes

Los expertos han señalado que el consumo de cafeína también puede interferir en la absorción de otros nutrientes como el calcio. Según el doctor Ángel Oteo Álvaro, coordinador de la Unidad de Fragilidad Ósea y Osteoporosis del Hospital Universitario HM Madrid, citado por el portal Hola.com, “la cafeína reduce la absorción intestinal de calcio y aumenta su eliminación por la orina. Algunos ensayos clínicos realizados en la población sensible ponen de manifiesto que el consumo elevado de café (4 tazas por día o más) puede suponer un efecto negativo en la masa ósea en varones, pero no en mujeres , por lo que es posible que otros factores estén influyendo en estos resultados”.

Por otro lado, hay quienes señalan que esta sustancia contenida en el café o el té, entre otros alimentos, puede evitar que el organismo logre la absorción de la vitamina C. La cafeína, e incluso la teína, interfiere en la asimilación de algunas vitaminas o nutrientes, como es el caso de la vitamina C. Por eso los expertos aconsejan esperar entre media hora y una hora después de haber tomado café antes de consumir alimentos o complementos alimenticios que aporten vitamina C.