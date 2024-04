¿Cómo preparar la cebolla morada para reducir el colesterol y los triglicéridos?

El colesterol es una sustancia muy particular. Por un lado, tiene un efecto negativo para la salud, cuando se acumula en exceso en el revestimiento de las arterias, afectando con ello el bienestar del corazón.

Cuando se adhiere con la lipoproteína de baja densidad, conocida como LDL, se forman cúmulos de colesterol que se quedan en los vasos sanguíneos y no son desechados por el organismo. Es a este al que se le conoce como colesterol malo y los niveles elevados de esta sustancia en la sangre deterioran significativamente la salud del corazón.

Por ello los médicos advierten de la importancia de regular las cantidades de este componente en el cuerpo, debido a que no hacerlo puede poner en riesgo la vida. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, entre las consecuencias de la acumulación de este compuesto en el sistema circulatorio se encuentran enfermedades cardíacas como las arterias coronarias.

De ninguna manera, este artículo constituye una recomendación médica profesional, por lo que antes de hacer cualquier cambio en la alimentación se sugiere consultarlo con los especialistas. Además, se recalca que no basta con la alimentación para tener buena salud, también es clave realizar actividad física regular y tener buenos hábitos de vida.

La cebolla, el ajo y el limón son ingredientes que no pueden faltar en la cocina. En la alacena o muebles, estos productos están ahí para acompañar a una variedad de platos. Sin embargo, los tres elementos se pueden mezclar para crear consumos caseros que el cuerpo agradecerá.

En primer lugar, la Fundación Española de Nutrición (FEN) indica que la cebolla es alimento rico en fibra, debido a que tiene potasio, vitamina C, proteínas, flavonoides y compuestos azufrados. Adicionalmente y al igual que la mayoría de las hortalizas, la cebolla tiene un aporte calórico bajo.

Ángela Carbajal Azcona, profesora Titular del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, señala que con respecto a sus propiedades, este producto tiene pequeñas cantidades de hidratos de carbono (-3,9 %), proteína y no contiene grasa y colesterol. Adicionalmente, se destaca por la cantidad y calidad de fibra dietética.

Miguel Ángel Martínez Olmos, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), afirmó al portal web de Cuídate Plus, del Diario Marca, que “el ajo contiene cantidades significativas de algunos micronutrientes como el manganeso, la vitamina B6, la vitamina C y el selenio, y es bajo en calorías. Es rico en polifenoles y otras sustancias antioxidantes, que aumentan más en el ajo negro”.