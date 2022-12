Así se prepara el agua de ajo y limón para limpiar las arterias y regular el colesterol

Los niveles de colesterol en la sangre representan una preocupación común para las personas; sin embargo, más allá de que son perjudiciales para salud, no siempre se entiende por qué las cantidades excesivas de esta sustancia pueden ser peligrosas.

Para empezar, es importante saber a qué hace referencia el colesterol. De acuerdo con la definición del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), se trata de una sustancia cerosa que el cuerpo necesita para funcionar correctamente y gozar de buena salud; no obstante, es necesario que corresponda a cantidades adecuadas.

El riesgo está en que los niveles poco saludables de colesterol pueden derivar en múltiples problemas para el organismo. Esto sucede porque aumenta la posibilidad de padecer complicaciones cardiovasculares.

Básicamente, el colesterol se encarga de transportar lipoproteínas, partículas compuestas por proteínas y grasas:

Lipoproteína de baja densidad (LDL), también denominada colesterol “malo”.

Lipoproteína de alta densidad (HDL), también denominada colesterol “bueno”.

Según precisa el NIH, cuando el colesterol LDL (o malo) adquiere niveles altos deriva en la acumulación de placa en los vasos sanguíneos. En consecuencia, se genera una especie de taponamiento de grasa que, a su vez, aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón, derrame cerebral u otras complicaciones de salud.

Por su parte, los niveles altos de colesterol HDL (o bueno) pueden reducir el riesgo de sufrir problemas de salud. “El colesterol HDL transporta el colesterol y la placa acumulada en las arterias hasta el hígado, para que pueda ser eliminado del organismo”, anota.

Ahora, cuando se produce un taponamiento en las arterias, la circulación de la sangre puede verse seriamente afectada. Por esta razón, es importante acudir a un profesional de la salud para llevar un control detallado de los niveles de colesterol en el organismo.

Agua de ajo y limón para limpiar las arterias. ¿Cómo funciona?

Alrededor del control del colesterol y la limpieza de las arterias circulan todo tipo de remedios caseros que han sido recogidos a lo largo de los años por la creencia popular. En ese orden de idea, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para cuidar la salud en este aspecto.

Sin embargo, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un ciento por ciento. De igual manera, no sustituyen bajo ningún concepto el tratamiento médico especializado.

De acuerdo con el portal Salud 180, una opción natural para limpiar las arterias y reducir el colesterol malo es el agua de ajo con limón.

El ajo es un alimento de la cocina mediterránea con numerosas bondades para la salud, entre las que se destaca su contribución en la disminución del colesterol alto de la sangre. Al respecto, la Fundación Española del Corazón reseña un estudio realizado por investigadores del Instituto de Toxicología de la Universidad de Shandong (China), quienes llevaron a cabo un metaanálisis que analizó 26 trabajos previos que evaluaban los efectos del ajo sobre los niveles de colesterol.

El ajo tendría la capacidad de reducir tanto los niveles del colesterol total como los de los triglicéridos en el torrente sanguíneo. - Foto: Sxc.hu

“En general, el ajo fue superior al placebo en la reducción de colesterol sérico total (CT) y triglicéridos (TG). Los resultados apuntan que los efectos del ajo fueron más marcados en personas con un tratamiento a largo plazo. El ajo en polvo y el extracto de ajo envejecido fueron más eficaces en la reducción de los niveles séricos de CT, mientras que el aceite de ajo resultó más efectivo en la reducción de los niveles séricos de TG. Sin embargo, el ajo pareció no producir efectos significativos en los niveles de lípidos, incluyendo el colesterol HDL y LDL”, reseña la entidad española.

Añade que los investigadores concluyeron que el ajo tendría la capacidad de reducir tanto los niveles del colesterol total como los de los triglicéridos en el torrente sanguíneo, así como también afirman que una terapia con ajo “podría ser beneficiosa en pacientes con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares”.

Por su parte, el zumo de limón ha sido asociado con la reducción de los niveles de colesterol en la sangre; sin embargo, la evidencia científica es insuficiente para comprobar su eficacia.

Ingredientes:

Cuatro limones

Cuatro cabezas de ajo

Tres litros de agua hervida

Preparación:

Pelar los ajos y cortar cada diente la mitad.

Lavar y secar los limones, pelarlos y cortar en rodajas.

En un recipiente con agua tibia, incorporar todos los ingredientes y, posteriormente, dejar que la mezcla repose por tres días dentro del refrigerador.

Salud 180 recomienda tomar una cucharada de esta bebida media hora antes de la comida principal del día. El tratamiento es por 40 días y debería realizarse una vez al año; por supuesto, contando con el aval de un médico de confianza.