¿Cómo saber si se tiene una intoxicación por alimentos?

“Los síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria más comunes a menudo comienzan al cabo de 2 a 6 horas después de ingerir el alimento. Ese tiempo puede ser más largo o más corto, según la causa de la intoxicación alimentaria ”, indica Medline Plus , la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Síntomas de intoxicación por alimentos

No obstante, Medline Plus señala que entre los síntomas más comunes están los siguientes: