Consejos sexuales para mantener viva la llama en una relación

Las parejas por largo tiempo sienten que sus vidas sexuales se pueden clasificar en alguna de las siguientes categorías: aburridas, escasas o un mero deber marital. Entre sus argumentos está que la cotidianidad, inevitablemente, mata la pasión, y resucitarla es casi imposible. A eso se le suma el error de comparar.

El Daily Mail compartió una lista de consejos para aquellas personas que estén pasando por esa situación y quieran buscar la manera de que la llama en su relación reaparezca y no se apague. En declaraciones a ese medio, la doctora Britney Blair, psicóloga clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, afirmó que “seguir su consejo podría mejorar su relación a largo plazo y resolver problemas en el dormitorio”.

Consejos para encender la llama sexual en la relación de pareja

Comunicar es lo más importante: Si quiere que la relación no muera debe tener en cuenta que la otra persona no es adivina y no puede leer la mente. Por tanto, convierta la comunicación sobre la intimidad en un hábito con su pareja.

Sea espontáneo: “No espere hasta que quiera. Es normal que el deseo/libido ‘espontáneo’ se sumerja después de seis a 12 meses en una relación monógama tanto para hombres como para mujeres”, aseguró la Dra. Britney Blair.

Enfóquese en el placer: Es importante que deje a un lado la presión sobre el desempeño sexual, (por ejemplo, tener un orgasmo) y se enfoque en lo que le gusta a su pareja para que se logre hacer esa conexión durante la intimidad.

Horarios para tener sexo: Aunque parezca algo extraño para muchas parejas, “la investigación clínica sugiere que el sexo dos veces por semana se correlaciona con la relación más alta y la satisfacción con la vida”. Programar el encuentro sexual con su pareja hará que se priorice el tema y “generará una anticipación sexy”.

Agradezca: Muchas veces las parejas caen en el error de criticar, decir que las cosas no marchan bien y se olvidan de los pequeños detalles como agradecer. Enfóquese en lo bueno de la relación y “exprese gratitud por las cosas que su pareja está haciendo por usted o por la relación”, sostiene la investigación.

Independencia: Cada pareja debe saber que además de su relación tiene una vida social externa y por ello, la psicóloga clínica recomienda que se fomenten pasatiempos y actividades independientes. “Cada pareja diferirá en la cantidad de cercanía o distancia deseada, ¡no lo tome como algo personal!”.

Acuerdos con las diferencias: Todas las parejas tienen puntos donde no están de acuerdo, pero lo que indica la investigación es que se debe tener un compromiso para sortearlas y así la relación será exitosa.

Demostraciones de afecto: Acciones como tomar de la mano al otro, acariciarse y dar un beso deben estar siempre presentes en la relación para no caer en una rutina.

Tiempo de calidad: Esto no implica nada sexual, solo compartir momentos que generen buenos recuerdos con su pareja. La recomendación es que todas las semanas tengan un momento a solas de, al menos, 15 minutos para charlar.

La cama y el deseo: La habitación donde duermen juntos debe ser un lugar privado y exclusivo. “Evite discutir en el dormitorio, si es posible. Este espacio debe considerarse sagrado para el sexo o el sueño.” La recomendación es ambientar este espacio con colores que faciliten la calma y la sensualidad.

Tenga en cuenta estas recomendaciones de la doctora Britney Blair, psicóloga clínica, y aplíquelos en su vida de pareja, poco a poco notará que si esa llama y el fuego intenso que implicaba tener sexo se habían perdido, regresarán.