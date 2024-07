El paciente cero del coronavirus en Colombia

La mortalidad depende de muchos factores: el acceso a los servicios de salud, que los países estén bien preparados y que ofrezcan atención pronto. Además, como hay tantas personas que sufren la enfermedad sin darse cuenta y no aparecen en las cifras oficiales, es posible que esta sea aún más baja. En un artículo en The New England Journal of Medicine, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dice que la tasa podría ser de menos del 1 por ciento, muy parecida a la de la influenza severa. Un reporte hecho por científicos de China, Estados Unidos y otros países, y publicado por la OMS, también sugiere que la alta tasa de mortalidad se tergiversó por el alto número de muertos en las primeras semanas caóticas en Wuhan, la ciudad china donde se originó el virus. En los primeros diez días de enero, de hecho, la tasa de mortalidad fue del 17,3 por ciento, pero después de febrero, bajó al 0,7. Quizás debido a que el estándar de cuidado fue evolucionando.

Para Jaimes, además, el virus no es mortal para todos: las personas con diabetes, afecciones coronarias o hipertensión, o mayores de 80 años son más susceptibles de sufrir esta gripa en forma severa. En los niños no ha tenido mayor efecto por razones aún desconocidas.

A pesar de que ya está en más de 80 países la OMS no ha declarado una pandemia. Según la epidemióloga Sandra Valderrama, no lo ha hecho porque no en todos los continentes hay un número importante de casos y en muchos países los infectados adquirieron la enfermedad en el extranjero. Sin embargo, la experta dice que no hay que esperar una declaratoria de pandemia para actuar.

Con el primer resultado positivo, de hecho, el país pasó de la etapa de preparación a una de contención. Esto implica que además de hacer seguimiento a todas las personas que entraron en contacto con el paciente cero, las autoridades tratarán de identificar otros posibles casos importados y sus contactos. La idea es que esta fase se alargue el mayor tiempo posible. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el éxito depende las Instituciones Prestadoras de Salud (es decir clínicas y hospitales) y su articulación con las secretarías de salud de municipios y departamentos. Otra medida de contención será mandar a las fronteras diez epidemiólogos para prevenir el ingreso de más casos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también confirmó que a partir del viernes la entidad dará reportes diarios sobre el aumento de casos en Colombia.