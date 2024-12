El bloqueo global por la pandemia ya provocó la mayor caída de emisiones de carbono desde la Segunda Guerra Mundial. Tras un análisis preliminar de los datos de enero hasta abril, científicos coordinados por la Universidad de Anglia del Este, Inglaterra, encontraron que las emisiones diarias han caído un 17 por ciento en 2020, comparado con el promedio de 2019. El análisis predice que la contaminación disminuirá entre 4,2 y 7,5 por ciento más con respecto al año pasado. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Para los expertos, un 5 por ciento no hace la diferencia, pues el cambio climático es un problema acumulativo. Que tenga impacto o no depende de lo que haga el planeta al terminar la pandemia. Para evitar que las temperaturas globales aumenten más de 1,5 grados, el mundo necesita reducir las emisiones un 7,6 por ciento cada año hasta 2030.

CIFRA