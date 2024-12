Algunos esperan que la enfermedad de covid-19 en el mundo lleve a la inmunidad de rebaño, es decir, a que quienes ya han sido infectados y han desarrollado anticuerpos protejan a los aún no afectados. Pero un estudio extenso hecho en España con 70.000 participantes mostró que apenas 5,2 por ciento de los infectados desarrolló anticuerpos para coronavirus, mucho menos de lo requerido para lograr esa protección natural. Un 14 por ciento de quienes fueron positivos para anticuerpos resultó negativo dos meses después. Esto no significa que no sean inmunes. Los científicos creen que las células T podrían tener un papel en la lucha contra el virus, y por lo tanto en la inmunidad, aunque no han confirmado esto último. El trabajo, publicado en la revista Lancet, señala que para lograr la inmunidad de rebaño tendría que infectarse mucha más gente, lo cual implicaría un número de muertos mayor. Algo inaceptable desde el punto de vista ético.

PANDEMIA

Dónde se infectan los médicos