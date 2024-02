¿Cuáles alimentos ayudan a aliviar el colon irritable?

Enrique Rey Díaz-Rubio, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesor de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, aseguró en diálogo con el portal Cuídate Plus que “lo más recomendable es la fibra soluble en caso de estreñimiento” , pues la fibra regula el intestino en este periodo.

Cuando se incluyen las lentejas en la dieta regularmente estabilizan el metabolismo. La fibra apoya el proceso de digestión de los alimentos y promueve la actividad del intestino para una óptima eliminación de los desechos. Así lo detalló un estudio publicado en World Journal of Gastroenterology, “Effect of Dietary Fiber on Constipation: A Meta Analysis”, donde se explica que las lentejas también sirven como alimento de las bacterias saludables del colon, algo que ayuda a evitar los episodios de estreñimiento crónicos.