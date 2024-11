¿Cuáles son los mitos alrededor de los problemas del crecimiento?

Según el Stanford Children´s Health, un hospital para niños y mujeres, los trastornos del crecimiento pueden tener muchas causas, pero entre las principales se encuentran los antecedentes familiares (estatura baja o alta familiar), enfermedades sistémicas (sistema digestivo, corazón, riñón, enfermedad pulmonar o diabetes) o trastornos genéticos (como el síndrome Turner o el síndrome Down).

Frente a esta situación, la Dra. Sandra Núñez, directora Médica de Novo Nordisk Colombia, indicó que lo más importante es consultar con un médico, cuando el paciente o sus cuidadores (sobre todo en la adolescencia) notan que no su estatura no es igual a la del resto de personas de su edad, se sienten cansados o manifiestan alguna otra alteración, ya que solo a través de estudios adicionales, podrían determinar la presencia o no de estas enfermedades.