¿Cuándo se considera que una persona es obesa?

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por tal razón, el Ministerio de Salud indicó que para saber si una persona está en un peso saludable existen algunos métodos confiables. Uno es la determinación del Índice de Masa Corporal (IMC).

Para calcular el IMC se necesita conocer el peso y la estatura, y se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt).

Ejemplo:

Una persona pesa 64 Kg y mide 1.5 metros: 64 / 1.5 x 1.5 = 28.44. Este dato indica el IMC de la persona (28.44) se encuentra en los valores correspondientes a sobrepeso.

Esta formula no aplica a mujeres en estado de embarazo y debe ser ajustada si la persona tiene algún grado de edema (retención de líquido).

Criterios de evaluación del IMC:

Si el IMC es inferior a 18.5, está dentro de los valores correspondientes a “delgadez o bajo peso”.

Si el IMC es entre 18.5 y 24.9, está dentro de los valores “normales” o de peso saludable.

Si el IMC es entre 25.0 y 29.9, está dentro de los valores correspondientes a “ sobrepeso”.

Si el IMC es 30.0 o superior, está dentro de los valores de “obesidad”.

El Ministerio también reveló que otro método que puede utilizarse es la circunferencia de la cintura, que es una medida útil para determinar los riesgos de salud relacionados con el peso. Se ha estudiado que la concentración de la grasa en la parte de la cintura y abdomen se asocia a un mayor riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares.

Esta medida se toma buscando el punto más alto de los huesos de la cadera y midiendo la cintura por encima de esos puntos.

Por ello, se considera obesidad abdominal si una persona:

• Es mujer y tiene una medida de circunferencia de cintura mayor a 80 cm

• Es hombre y tiene una medida de circunferencia de cintura mayor a 90 cm.

Fenotipos de obesidad

El doctor Andrés Acosta de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que tras un análisis a 600 personas determinó que existen fenotipos de obesidad y Medscape el portal de salud los explicó así:

1. Cerebro hambriento: “Cuando estos pacientes empiezan a comer continúan con segundas y terceras rondas y no se sienten satisfechos. Por lo general no sienten hambre, pero una vez que comienzan a comer no pueden dejar de hacerlo”.

2. Intestino hambriento: “Estas personas comen normalmente hasta saciarse, y al cabo de una o dos horas comienzan a sentir hambre de nuevo. El intestino no está enviando la señal al cerebro”.

3. Hambre emocional: “Comen por recompensa y sensaciones. Algunos llaman a esto ‘adicción a la comida’”.

4. Quemadores lentos: “Esos pacientes tienen un metabolismo defectuoso y no queman calorías con eficiencia”.

¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente:

un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y

un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

Datos sobre el sobrepeso y la obesidad