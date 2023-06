Dormir en pareja no es para nada bueno, según experto; puede traer duras consecuencias para el cuerpo

Está comprobado científicamente que dormir es una de las rutinas más importantes para la salud del cuerpo humano, pues en la noche, mientras se descansa, el cuerpo se regenera y recarga para una nueva jornada.

Sin embargo, y pese a que es una necesidad que no da tregua, el sueño se puede ver alterado por problemas de insomnio, alteración del sueño que impide descansar y por ende evita que el organismo aproveche todos los beneficios que trae el dormir bien.

Ahora bien, desde el Reino Unido ha surgido una nueva teoría sobre los problemas del sueño y es el doctor Karan Raj el encargado de sustentarla; para él, el dormir en pareja es otro mal hábito de los seres humanos ponen en práctica, por lo que es un firme defensor de que cada persona debe dormir sola, argumentando que es lo mejor para su salud como para la de su compañero de vida.

Cada persona tiene ciclos de sueño diferentes que se pueden ver alterados por la pareja. - Foto: Getty Images

Otro de los aspectos que rescata el especialista es que de hacerlo así, cada persona respetará los ciclos de sueño de la otra, lo que indudablemente tiene importantes beneficios para la salud.

Raj pone como ejemplo el escenario de que una de las dos personas ronque y asegura que esto es perjudicial para el compañero de habitación, pues “impedirá llegar a las etapas profundas de sueño necesarias para recargarse”.

Así mismo, el especialista aseguró que forzar a las personas a compartir los hábitos de sueño de otra va en contra de una práctica sana, ya que, cada quien tiene ciclos independientes.

En el video que publicó en TikTok, el doctor Raj se refiere a la temperatura corporal y cómo esta es crucial para poder dormir, por lo que al compartir la cama puede hacer que no se logre tan fácil.

“Uno de los desencadenantes que se necesita para conciliar el sueño es una caída en la temperatura corporal. Compartir una cama con alguien aumenta el calor corporal, por lo que tardará más en conciliar el sueño”, señaló.

Muchas personas saben que deben dormir para sobrevivir y para garantizar su bienestar, pero no tienen información de por qué la falta de sueño impacta en su salud. - Foto: 123rf / El País

Recomendaciones para tener un buen sueño

Dormir bien y tener calidad de sueño es importante, porque “el dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra; el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor”, según explica el Dr. Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

Asimismo, la doctora Stacy M. Peterson and Brooke L. Werneburg le explicó a Mayo Clinic que la falta de sueño influye en lo que se come y cuánto se come, dado que las hormonas se regulan durante el sueño y al faltar horas de este, las hormonas del hambre se descontrolan y eso aumenta la sensación de hambre y disminuye la saciedad.

Además, según afirman los NIH que los adultos necesitan de siete a ocho horas de sueño cada noche para estar bien descansados. Sin embargo, la mayoría de la gente duerme menos de esa cantidad de horas.

Por ello, algunas recomendaciones para tener un buen descanso nocturno son.

Los ronquidos pueden alterar los ciclos de sueño de la otra persona. - Foto: Getty Images/iStockphoto