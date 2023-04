El alimento que se suele consumir al desayuno y agrava la glucosa

Mantener buenos niveles de glucosa es una recomendación que los expertos en salud suelen dar a las personas, sin importar la edad. La razón de ello se debe a que es la principal fuente de energía para el cuerpo.

De acuerdo con el Centro Multidisciplinario de Diabetes (Cemudi), en México, “la glucosa entra en el organismo con los alimentos. Con la digestión, a lo largo del tubo digestivo, se pone en marcha una cadena de trasformaciones químicas que convierte los alimentos en nutrientes y estos en elementos más pequeños”.

Luego de esto, la sangre es la encargada de transportar la glucosa a todo el cuerpo. Sin embargo, cuando los niveles de glucosa son muy altos o, por el contrario, muy bajos, la salud se ve totalmente comprometida.

Respecto a lo anterior, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, consigna que los niveles altos de glucosa en el organismo (hiperglucemia) pueden indicar síntomas de diabetes, de modo que es importante aprender sobre este tipo de azúcar.

La diabetes es una enfermedad considerada por los especialistas como una afección crónica e irreversible del metabolismo de larga duración, debido al exceso de azúcar o glucosa en la sangre y en la orina. - Foto: Getty Images/Science Photo Libra

En la misma línea, los altos niveles de glucosa también pueden conducir a otras enfermedades que afectan órganos de vital importancia, como el páncreas o las glándulas suprarrenales.

Para identificar los altos niveles de glucosa en el cuerpo, el citado portal norteamericano dice que la persona puede registrar: aumento de sed, incremento de las ganas de orinar, visión borrosa, heridas que no sanan, pérdida de peso repentino, entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos.

En adición, por otra parte, los signos de niveles bajos de glucosa en la sangre incluyen: temblor, nervios, hambre, cansancio, mareo, confusión, dolor de cabeza, incremento de latidos cardiacos, desmayos, convulsiones, entre otros más.

Usualmente, para identificar los niveles de glucosa en la sangre, las personas se someten a realizarse una prueba, la cual indica el riesgo que cada quien tiene de sufrir diabetes u otras afecciones.

No obstante, no hay que esperar a que llegue el momento de tener que ir a un médico, sino que cada individuo tiene la responsabilidad de preservar su salud y evitar alimentos poco beneficiosos a la hora del desayuno.

La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Prueba de niveles de glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El alimento para desayunar que empeora la glucosa

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, ya que se ingiere justo después de que el cuerpo despierta y, por ende, necesita de la energía que tienen los alimentos en las primeras horas.

De acuerdo con la revista de buenos hábitos Mejor con salud, las primeras horas del día son esenciales debido a que el cerebro comienza a enviar todas las señales al organismo para trabajar. Entonces, se necesita ingerir nutrientes, como si se tratara de una regla básica para la vida, aunque no todos los alimentos son efectivos, mucho menos para cuidar los niveles de glucosa en la sangre.

Expertos en nutrición dicen que no comer no es sinónimo de adelgazar. Foto:Getty Images. - Foto: Getty Images

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) los extremos están prohibidos; es decir, se debe desayunar para alcanzar niveles óptimos de azúcar en la sangre, puesto que de no comer nada se podrían causar picos de glucosa. En efecto, hay que saber elegir lo que se va a ingerir en el desayuno.

Así las cosas, si la persona tiene en mente desayunar cereales azucarados, hay varios expertos que lo desaprueban por completo: “Los cereales azucarados están entre los peores alimentos que causan niveles altos de azúcar en sangre”, según la serie de libros original Eat This, Not That.

Por lo tanto, un remplazo para los cereales azucarados puede ser el consumo de avena, ya que por su contenido de fibra y fitoquímicos ayuda a la salud del organismo.