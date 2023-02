El fruto seco que ayuda a reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Los profesionales de la salud mencionan que la mejor forma de prevenir enfermedades a corto, mediano y largo plazo es llevando una alimentación sana y equilibrada que contenga alimentos de todos los grupos (proteínas, carbohidratos en su estado natural, frutas, verduras, grasas saludables y frutos secos). La cantidad de cada alimento variará dependiendo la edad, el peso y las condiciones físicas y nutricionales de cada individuo.

Una de las enfermedades más diagnosticadas durante la etapa del envejecimiento es el Alzheimer, este padecimiento genera graves complicaciones en el paciente que la padece, ya que con el paso de los meses o años debe tener un acompañante permanente; puesto que su memoria a corto plazo se ve fuertemente afectada, lo que hace que esta persona llegue a olvidar su nombre e incluso el de las personas que siempre han convivido con él, al igual que el parentesco que tienen con ellos.

Según explica la biblioteca nacional de medicina y salud de los Estados Unidos, MedlinePlus, los primeros síntomas de los pacientes que han sido diagnosticados con esta patología se manifiestan cuando empiezan a olvidar acontecimientos que ocurrieron días e incluso horas atrás; por lo general, olvidan los nombres y el parentesco que tienen con las personas que los rodean y esto se debe a que las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje se ven fuertemente afectadas.

Una de las enfermedades más diagnosticadas durante la etapa del envejecimiento es el Alzheimer. - Foto: Getty Images

La profesional de la salud Abha Chauhan del New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, en Estados Unidos, reveló por medio de una investigación que una dieta sana y equilibrada en la que se consuma de manera frecuente nueces ayudó a ralentizar el desarrollo de Alzheimer en ratones.

Por medio de su investigación se comprobó que las nueces limitan los niveles del estrés oxidativo; y a su vez, hace que el organismo estimule su mecanismo de defensa, gracias a sus antioxidantes, lo que combate de manera directa los síntomas y avances de la enfermedad antes mencionada.

Las nueces aportan una serie de nutrientes y beneficios al cerebro. - Foto: Getty Images

Cabe mencionar que el Alzheimer se desarrolla dentro del cerebro “cuando la beta-proteína tóxica amiloide se acumula como placas amiloideas que rodean las células cerebrales, lo que conduce a la muerte celular”, según explica el diario La Razón en su sección de salud y cuidado personal.

Para poder llevar a cabo la investigación, los científicos cultivaron células a las que se le añadió la beta-proteína amiloide sintética para imitar las condiciones del Alzheimer, lo que de manera directa aumentó los niveles de estrés oxidativo en los roedores que se usaron para dicho estudio; esto conduce a la muerte de miles de células que se encuentran dentro de dicho órgano.

Por su parte, “en las células con extracto de nuez añadido, sin embargo, los efectos de la beta-proteína amiloide sintética se redujeron, y la mortalidad celular fue menor”.

Para finalizar, la profesional explicó que este tipo de alimentos aumentan la capacidad de defensa para contrarrestar el avance del compuesto que altera y modifica las células del cerebro, hasta acabar con ellas.

“Este efecto del extracto de nuez podría deberse a los compuestos activos presentes en las nueces, lo que puede aumentar la capacidad de defensa antioxidante endógena y puede modular el estado celular redox,” señaló Chauhan. Y agregó: “Una dieta rica en nueces puede reducir la citotoxicidad mediada por la beta amiloide, la pérdida neuronal y el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer”.