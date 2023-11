El ingrediente natural que ayuda a aumentar la masa muscular

Muchos deportistas se han centrado en desarrollar hipertrofia como su principal objetivo. Aumentar el tejido muscular magro no solo mejora el rendimiento, sino que también disminuye el riesgo de lesiones. Existen diversas estrategias para lograr este objetivo, y en este contexto, se explora cómo la espirulina puede ser utilizada para incrementar la masa muscular.

Proteínas de la espirulina

Es bien sabido que las proteínas son esenciales para desarrollar masa muscular. Un estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition sostiene que los atletas deben consumir hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día para asegurar una adecuada recuperación y procesos de hipertrofia.