El método natural que ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad

Dormir junto a la pareja es para muchos un placer por sentir compañía y felicidad de estar con la persona amada, pero este acto también ha generado la investigación de expertos para determinar su efectividad.

Especialistas de la Universidad de Arizona (Estados Unidos) realizaron una investigación con 1.000 pacientes entre hombres y mujeres en edad laboral en Pensilvania, a los cuales se les evaluó sus efectos al dormir con niños y otros miembros de la familia.

El estudio reveló que las personas que durmieron con sus parejas tuvieron menos insomnio severo, menos fatiga y reportaron más tiempo dormido, por el contrario, los que no descansaron con sus parejas presentaron una mayor gravedad del insomnio y un mayor riesgo de apnea del sueño.

En el mencionado estudio, los investigadores también encontraron que, los pacientes que duermen solos, se les asoció con niveles más altos de depresión, menor apoyo social y peor satisfacción con la vida y la relación.

Dormir es uno de los pasatiempos preferidos por muchos, pero también es una necesidad que altos organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan realizar al día, mínimo, siete horas seguidas para tener un descanso reparador.

“Muy pocos estudios de investigación lo exploran, pero nuestros hallazgos sugieren que si dormimos solos o con una pareja o un miembro de la familia puede afectar a nuestra salud del sueño”, afirmó el especialista Michael Grandner, quien dirigió el estudio en palabras que recoge el portal de la Revista Velvet.

Brandon Fuentes, investigador del departamento de psiquiatría de Arizona, quien también fue coautor del estudio, señaló que “dormir con una pareja o cónyuge romántico demuestra tener grandes beneficios para la salud del sueño, incluida la reducción del riesgo de apnea del sueño, la gravedad del insomnio del sueño y una mejora general en calidad de sueño”.

Expertos también aconsejan el ejercicio, pues ayuda a reducir las hormonas del estrés en el cuerpo; como por ejemplo el cortisol. La actividad deportiva también aporta para liberar endorfinas, que son químicos que mejoran el estado de ánimo y actúan como un analgésico natural, así lo explica el sitio web Healthline.

Precisamente el ejercicio es indispensable para tener una mejor calidad en el sueño

La práctica deportiva también ayuda a ganar en confianza, que es un paso importante para aliviar los problemas que genera el estrés y la ansiedad. El ejercicio ayuda a que la persona se sientan “más competente y seguro del cuerpo, lo que a la vez promueve el bienestar mental”, indica Healthline.

En el mencionado portal también aconsejan los suplementos y bebidas para tratar el estrés.

Bálsamo de limón: hace parte de la familia de la menta que ha sido estudiada por sus efectos contra la ansiedad.

Ácidos grasos omega-3: según estudio, estudiantes de medicina recibieron suplementos de omega-3, los cuales experimentaron una reducción del 20 % en los síntomas de la ansiedad.

Ashwagandha: es una hierba que se usa en la medicina ayurvédica para tratar el estrés y la ansiedad. Algunos estudios también han determinado que es efectiva.

Té verde: contiene antioxidantes polifenólicos, los cuales proporcionan beneficios a la salud como reducir el estrés y la ansiedad, pues ayuda a incrementar los niveles de serotonina.

Valeriana: ayuda a dormir mejor, debido a su efecto tranquilizante. El ácido valerénico es el que genera que en el organismo se alteren los receptores de ácido gama-aminobutíricos, que sirven para reducir la ansiedad.

En Medline Plus también advierten que no se debe caer en soluciones rápidas para tratar la ansiedad y el estrés, como comer en exceso, fumar cigarrillos, beber alcohol y consumir drogas y dormir demasiado o no dormir lo suficiente, pues pueden causar más daños al organismo.