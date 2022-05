¿Qué pasa si un adolescente duerme menos de 10 horas?

Deberes escolares y otras actividades hacen que los jóvenes no duerman lo suficiente.

Dormir es una necesidad que todos deben cumplir para darle un descanso al cuerpo luego de una larga jornada, pero en la adolescencia los expertos aseguran que es importante un descanso de 10 horas.

Especialistas también señalan que la calidad de sueño debe ser equilibrado en tiempo y calidad, pues a veces se tiene la idea de dormir mal de lunes a viernes y se compensa con un sueño más extenso el fin de semana, pero en el sitio web Wnyurology indican que esta es una mala práctica, que con el tiempo puede causar algunas molestias mayores.

“En realidad los adolescentes necesitan más de 9 horas de sueño por noche”, indica en el sitio web Medline plus, pero destacan que la mayoría de los jóvenes no cumplen con este tiempo debido a la rutina que llevan durante esta época de sus vidas.

De acuerdo a Medline plus un adolescente promedio se cansa a las 11 p.m. y tiene que levantarse entre las 6 a.m. y las 7 a.m. para comenzar su jornada educativa, lo que indica que duerme entre 7 y 8 horas, una cifra menor a lo que indican los especialistas que debería dormir una persona en esta edad.

En la pubertad se provocan cambios en la melatonina, la cual es la hormona del sueño, esta “se libera más tarde en el día, lo que altera el ritmo circadiano y a su vez, el ciclo de sueño y vigilia”, señala en el portal Wnyurology.

Estos cambios hormonales hacen que los adolescentes se duerman más tarde y se despierten más tarde, pero la mayoría de los jóvenes tiene que cumplir con sus obligaciones académicas y se deben levantar más temprano, cortando su periodo de sueño a un tiempo menos ideal para su edad.

Un estudio publicado en Child Development, evaluó los hábitos de sueño de 3120 estudiantes de secundaria, en el que se encontró una cifra con respecto al tiempo de descanso de los jóvenes.

Los investigadores compararon los hábitos de sueño “en función del estado de ánimo”, ante este factor encontraron que “los alumnos con bajo rendimiento iban a la cama 40 minutos después y tenían 25 minutos menos de sueño que los alumnos con mejores calificaciones”, en palabras que recoge Wnyurology.

Según el mencionado estudio, los estudiantes que tenían menos horas de sueño manifestaban mayor somnolencia durante el día, bajones anímicos y desarrollaban problemas de conducta. Aunque fue una corta diferencia de sueño, de acuerdo a lo que encontraron los investigadores esto “pareció afectar el funcionamiento de los adolescentes durante el día”.

Otro tema que los especialistas evalúan es la presión que tienen los jóvenes para rendir en su desempeño académico, pues sacrifican horas de sueño para realizar los deberes escolares. Según Medline plus un adolescente que tiene un tiempo más corto de descanso en las noches, posiblemente sea “incapaz de concentrarse en la clase y absorber material nuevo”.

Los jóvenes deben tener un equilibrio entre todas sus actividades, así como hay espacio para los deberes estudiantiles, también deben tener un espacio suficiente para descansar y así mantener su mente alerta.

“La mayoría de los adolescentes necesitan de ocho a 10 horas de sueño por noche de forma regular para mantener una salud óptima y estar alerta durante el día”, explica el portal Mayo Clinic, pero en este también advierten que muy pocos jóvenes cumplen con estos tiempos, por esta razón se pueden tener algunas complicaciones como dificultades para concentrarse, problemas de comportamiento, mal humor e irritabilidad, aumenta el riesgo de accidentes, lesiones, presión arterial alta, obesidad, diabetes y depresión.

En Mayo Clinic aconsejan que las siesta en el día no deben superar los 30 minutos, pues un tiempo más extenso de sueño en las tardes puede generar problemas para el descanso en las noches.