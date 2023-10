En entrevista: nutricionista revela los alimentos que mejoran la memoria y potencializan la función cognitiva

Tener una memoria activa es una de las mejores sensaciones para las personas, pues recuerdan con facilidad sucesos lejanos y recientes que los hace apreciar la etapa de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, no siempre este tipo de recuerdos están presentes, pues la memoria con el paso de los años va perdiendo sus capacidades, entre ellas, la de almacenar información.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la pérdida de memoria se puede presentar por un corto tiempo, pero también puede no desaparecer y con el tiempo empeorar. Aunque la relación principal de este problema de salud es el envejecimiento, existen otros elementos que pueden deteriorar la memoria, como una alimentación deficiente.

SEMANA conversó con Andrea Mosquera, nutricionista - dietista adscrita a Colsanitas, sobre la relación entre los alimentos que se consumen a diario y el funcionamiento de la memoria. Frente a esto, la especialista señaló que la relación entre estos dos elementos es vital, dado que una alimentación no muy sana puede incidir de forma negativa en la salud de la memoria.

De hecho, la doctora Mosquera señala que “hay estudios que demuestran que el consumo de alimentos ricos en vitaminas, minerales o que se lleve una dieta del estilo mediterráneo es mucho más favorable para los estados de memoria, mientras que cuando se tiene una alimentación muy rica en grasas saturada o en azúcares, esto no favorece la memoria”.

Alimentos que mejoran la actividad cerebral

De esta manera, una dieta rica en antioxidantes es la mejor opción para proteger las funciones cognitivas. Frente al consumo de frutos, es importante “controlar los niveles glicéricos, es decir, no frutas tan maduradas, no jugos preferiblemente”. También es fundamental incluir alimentos ricos en vitamina C, por la presencia de betacarotenos, que tienen un poder antioxidante y pueden prevenir las enfermedades neurodegenerativas.