Esto es lo que recomienda Harvard para mejorar la concentración

La psiquiatría alimentaria y nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, compartió una guía con alimentos que ayudan a la salud mental, denominado This is your brain on food (Lo que la comida le hace a tu cerebro) donde analizó, además una especie aromática que podría tener grandes beneficios al cerebro. Se trata del romero.