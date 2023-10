Romero contra el Alzheimer: así se debe usar

Además, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indicó en su portal que el Alzheimer suele comenzar después de los 60 años, y el riesgo aumenta a medida que la persona envejece, pero el riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad.

Ahora bien, es clave señalar que la enfermedad de Alzheimer es una afección que no se puede prevenir. Sin embargo, se pueden modificar varios factores de riesgo en el estilo de vida y existe evidencia de que tomar medidas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares también puede disminuir el riesgo de demencia.

¿Cómo preparar el té de romero?

No obstante, es importante señalar que su consumo no se aconseja en madres durante la gestación, sobre todo en el primer trimestre. Igualmente, está contraindicado para las mujeres en etapa de lactancia o niños menores de seis años. Asimismo, no es recomendable para pacientes de cálculos biliares.