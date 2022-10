¿Es verdad que existen frutas prohibidas para diabéticos?

Las personas que son diagnosticadas con diabetes tienen que cuidar su alimentación, con el fin de evitar que los niveles de azúcar en su sangre se eleven de manera desmedida. Consumir productos que la eleven puede ser mortal para su salud.

La biblioteca de Estados Unidos especializada en temas de salud y medicina, Medlineplus, explica que cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario: “La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Cuando esta enfermedad no se trata como se debe o a tiempo, puede desencadenar complicaciones que pueden ocasionar la muerte del paciente; es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que “la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”.

La entidad de salud estima que el número de personas con diabetes alcanzará los 109 millones en el 2040. Por eso, sugiere que las personas con antecedentes familiares de esta enfermedad deben consultar con su médico para saber cada cuándo deben hacerse chequeos médicos. Además, recomienda que las personas se esmeren por llevar una dieta sana y equilibrada y por practicar actividad física con frecuencia.

Algunos alimentos tienen un indicie glucémico más alto que otros, por eso, se recomienda el consumo de aquellos que manejan uno bajo, en el caso de los pacientes que ya han sido diagnosticados con esta enfermedad.

En medio de esta afirmación, existe un mito alrededor de esta patología, pues algunos profesionales de salud manifiestan que hay unas frutas que no pueden consumir estos pacientes, ya que sus niveles de azúcar son muy altos.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

Sin embargo, el portal de salud Diabesmart desmiente este mito. El medio indica que la persona que padece de diabetes puede consumir todas las frutas sin importar su índice glucémico; sin embargo, la cantidad que consuma sí puede influir en que se le suba el azúcar o no, y es allí donde se debe tener sumo cuidado: “Debes de saber que las personas que viven con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, no tienen prohibido comer nada, aunque si es cierto que se deben de moderar las porciones de alimentos que pueden impactar más nuestra azúcar, elevándola muchísimo”.

Cuando un paciente es diagnosticado con esta enfermedad, lo más recomendable es que acuda con un profesional de la salud, como lo es un nutricionista, este diseñará el plan de alimentación acorde para las condiciones de cada paciente; además, tendrá en cuenta si el paciente padece de otras patologías.

Este profesional brindará una guía y le dirá a la persona que debe consumir, que no y que puede comer con moderación. Cabe mencionar, que para evitar complicaciones es importante que el individuo con la enfermedad se haga los chequeos médicos cada vez que el profesional se lo indique, además, debe ser sumamente estricto con los medicamentos formulados.