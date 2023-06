Especias que ayudan a combatir la artritis; una de ellas es la cúrcuma

Con el paso de los años, los adultos mayores suelen padecer afecciones degenerativas como la artritis, que es un padecimiento que suele ser frecuente en pacientes de avanzada edad, por lo general suele ser más diagnosticado en mujeres que en hombres.

Esta patología genera inflamación o degeneración de una o más articulaciones, que es la zona donde se localizan los huesos, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina y Salud de los Estados Unidos, Medline Plus.

El dolor en la rodilla se puede relacionar con la artritis. - Foto: Getty Images

Quien padece esta enfermedad se mantiene en la búsqueda constante de alimentos que debe o no consumir para no seguir generando malestar en el cuerpo e incluso, indaga sobre las actividades que se deben omitir para que no se continúe desarrollando la misma.

Por eso, incluir especias antiinflamatorias en la dieta de los pacientes con artritis puede contribuir al manejo de los síntomas.

La inflamación de esta afección se hace crónica e imposibilita movimientos y actividades cotidianas. En consecuencia, la calidad de vida también se reduce.

Según un estudio compartido en Journal of Translational Medicine, el consumo habitual de especias antiinflamatorias, no solo da un valor agregado a los platos, mejorando su sabor, sino también brinda un efecto adicional sobre la regulación de la inflamación.

Esta publicación menciona algunas de las especias que tienen potencial para influenciar las vías inflamatorias, las cuales son:

El tono rojizo en las articulaciones es el síntoma más claro de molestas en las articulaciones. Sin embargo, no siempre se trata de algo negativo. - Foto: Freepik

Cúrcuma: La especia se emplea en la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica como coadyuvante para calmar el dolor y la hinchazón propias de varios trastornos musculoesqueléticos, incluyendo la artritis y la osteoartritis.

La cúrcuma bloquea las citocinas y las enzimas inflamatorias. Aunque La Arthritis Foundation recomienda 500 mg de extracto de curcumina en cápsulas, dos veces al día. Además, se puede combinar con pimienta negra para promover su absorción en el organismo.

Canela: Dos de sus compuestos activos, el cinamaldehído y el ácido cinámico, han sido reconocidos por su efecto antioxidante y antiinflamatorio. Estos tienen potencial como agente terapéutico contra las enfermedades inflamatorias y enfermedades como la artritis reumatoide. Pues disminuye los niveles de proteína C reactiva en la sangre, siendo uno de los marcadores de la inflamación.

La especia está disponible en forma de suplementos, como cápsulas. También puede agregarse en polvo en los batidos, la avena, los guisos y diversos postres. No se recomienda exceder su consumo. Es importante que tenga en cuenta que hay que evitar su ingesta simultánea con anticoagulantes.

Canela - Foto: Getty Images

Ajo: En su composición tiene disulfuro de dialilo, una sustancia que inhibe los efectos de las citocinas proinflamatorias. Se puede consumir natural y en forma de suplemento para disminuir la hinchazón y la rigidez causada por la artritis.

Un estudio en ratas divulgado en Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, determinó que esta especial tiene actividad antiartrítica, previene el deterioro del cartílago y, también la necrosis tumoral (FNT).

Pimienta de cayena: concentran unos compuestos activos conocidos como capsaicinoides, el cual tienen actividad analgésica, antiinflamatoria y antioxidante.

La capsaicina suele emplearse en dosis bajas en formulaciones tópicas para el tratamiento de la artritis, su aplicación se relaciona con la disminución del dolor y de la sensibilidad articular. Además, el uso de una crema tópica con capsaicina puede disminuir el dolor de la osteoartritis de forma tan efectiva como los antiinflamatorios no esteroideos.