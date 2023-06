Estos son los alimentos que se deben evitar para no contraer la artritis

Con el paso de los años, los adultos mayores suelen padecer afecciones degenerativas como la artritis, que es un padecimiento que suele ser frecuente en pacientes de avanzada edad, por lo general suele ser más diagnosticado en mujeres que en hombres. Esta patología genera inflamación o degeneración de una o más articulaciones, que es la zona donde se localizan los huesos, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina y Salud de los Estados Unidos, Medline Plus.

Principales síntomas de la artritis

Los síntomas articulares pueden incluir:

La rigidez matutina, que dura por más de una hora, es común.

Las articulaciones pueden sentirse calientes, sensibles y rígidas cuando no se usan durante una hora.

El dolor articular a menudo se siente en la misma articulación en ambos lados del cuerpo.

A menudo, las articulaciones están inflamadas debido al desgaste.

El dolor en la rodilla se puede relacionar con la artritis. - Foto: Getty Images

Con el tiempo, las articulaciones pueden perder su rango de movimiento y volverse deformes

Normalmente, quien padece esta enfermedad se mantiene en la búsqueda constante de alimentos que debe o no consumir para no seguir generando malestar en el cuerpo e incluso, indaga sobre las actividades que se deben omitir para que no se continúe desarrollando la misma. Pero lo más importante es detalla los alimentos que se deben evitar para prevenir la presencia de la artritis reumatoide.

Frente a esto, el portal web El Universo señala que para prevenir la artritis se puede consumir ciertos alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, para reducir la inflamación, la rigidez y el dolor de las articulaciones. Esto se puede encontrar en productos como pescados, vegetales de hoja verde, frutos secos y semillas. Además de ello, también se puede ingerir alimentos con vitamina D, C y calcio.

Sin embargo, uno de los alimentos que puede acelerar el problema son las carnes rojas, pero no tal cual el alimento, sino su manera de prepararlo. “A la hora de cocinar carnes rojas, sobre todo a altas temperaturas, se generan una serie de compuestos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que pueden desarrollar cáncer y otras patologías cuando son ingeridas. Un estudio concluyó que cuando la carne se prepara de esta forma se asocia también a un aumento en el riesgo de padecer artritis”, explica el portal en mención.

Un estudio concluyó que cuando la carne se prepara de esta forma se asocia también a un aumento en el riesgo de padecer artritis. - Foto: Getty Images

Cabe mencionar que las carnes rojas y procesadas son un alimento que contiene niveles altos de grasas saturadas, y su consumo a la vez puede incrementar los niveles de colesterol “malo” y eleva también el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y artritis reumatoide. Es importante tener en cuenta que la alimentación no adecuada, es capaz de alterar la salud de quienes sufre artritis reumatoidea, osteoartritis e inconvenientes en la buena salud de huesos y articulaciones.

“El consumo de carne, especialmente carnes rojas, se ha relacionado con la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2 y ciertos tumores. En contraste, una dieta mediterránea tradicional se ha asociado con una incidencia más baja de estos trastornos”, indica el portal web El Mundo España.

De otro lado, es aconsejable para quienes sufren enfermedades reumatoideas, el consumo aceites Omega 3, principalmente los que provienen de pescados como atún y salmón. Según el portal web Doctor Carlos Ochoa, la dieta en personas que sufren de osteoartritis, reumatismo, artritis reumatoidea, debe variar. Frente a este aspecto se debe incluir las carnes como el pollo sin grasa, alternando con granos como nueces y semillas de lino, comer alimentos ricos en carotenos como zanahoria y calabaza. “Además el consumo regular de frutos secos y miel, aumentan también el consumo de frutas, verduras, hortalizas y proteínas vegetales que tienen el mismo valor nutricional de las animales”.