Esta es la diferencia entre un humectante y un hidratante para la piel

Con la llegada de las redes sociales es más fácil que las personas comiencen a adquirir cada vez más información sobre el autocuidado y demás factores, y gracias a los tutoriales, esto es aún más sencillo, por lo que es posible ver que en la actualidad muchas más personas se preocupan por cosas que antes no tenían tan en cuenta, como lo es el cuidado de la piel, el órgano más grande del cuerpo.

Por tal razón, a la hora de usar productos sobre cualquier parte del cuerpo, es importante saber qué efectos puede llegar a tener este y qué tan recomendable es usarlo, diferenciando sobre todo entre sus propiedades, para así poderle sacar el mayor provecho posible, sin llegar a tener resultados negativos.

De hecho, a menudo las personas tienden a confundir los efectos hidratantes con los humectantes, y terminan por comprar cremas que puede no sean lo que están buscando, esto se debe a que no cuentan con la información suficiente para determinar que efectivamente no son lo mismo y, por tanto, tienen consecuencias diferentes.

Lo primero es entender que la piel tiene la capacidad de comportarse como un escudo ante agentes patógenos; protegiendo el organismo de los procesos alérgicos e infecciosos, tal como lo señala detalladamente la Cátedra Internacional de Estudios Avanzados en Hidratación.

En ese sentido, la mayor diferencia que puede encontrarse entre dos productos con dichas características, se debe a que mientras la hidratación contiene el agua que se encuentra dentro de las células de la piel, la humectación, por otro lado, sella la humedad en las capas dérmicas.

Además, los humectantes son fórmulas con base de aceites y ésteres, los cuales corresponden a oclusivos y emolientes, idóneos para no evaporar el agua y suavizar la piel, entrando dentro de estas características los aceites minerales y vegetales, y la vaselina.

Bicarbonato y crema humectante

La resequedad en la piel es una condición molesta y genera incomodidad en las personas que lo padecen porque la piel no tiene un aspecto saludable. Según el portal experto en temas de salud de Mayo Clinic, esta es una afección en la piel que puede aparecer en personas de todas las edades.

“La piel seca, también conocida como xerosis o xerodermia, tiene distintas causas, entre las que se incluye el tiempo frío o seco, el daño por exposición al sol, los jabones agresivos y bañarse de más”, señala el medio web. Una de las alternativas para luchar contra la resequedad de la piel tiene como principal aliado el bicarbonato de sodio.

Zonas del cuerpo como las rodillas y los codos suelen ser los más perjudicados por la resequedad, esto debido a que son partes sometidas diariamente a fricción permanente con otras superficies o hasta con las mismas prendas de vestir.

Además, al ser zonas ubicadas en articulaciones, la piel es sometida estiramiento continuo, lo que genera un mayor índice de muerte de células de la piel que necesitan ser reemplazadas. Otras de las condiciones que pueden maltratar la piel del cuerpo pueden ser condiciones ambientales artificiales como el aire acondicionado y la calefacción debido a que alteran el equilibrio de humedad.

Mezclar cremas hidratantes con bicarbonato puede ser una excelente opción, según Mayo Clinic. Zonas como las rodillas y codos pueden se pueden ver beneficiados de la combinación de compuestos.