Esta es la mejor vitamina para fortalecer huesos y articulaciones

Para cuidar los huesos, en lo cual también juegan un papel fundamental las articulaciones, es clave la alimentación y en la misma no puede faltar ni el calcio, ni la vitamina D.

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, de Estados Unidos, indica que el cuerpo necesita vitamina D para absorber el calcio. “Sin suficiente vitamina D, no podemos producir cantidades suficientes de la hormona calcitriol (conocida como la “vitamina D activa”), lo que causa que no se absorba suficiente calcio de los alimentos. Cuando ocurre esto, el cuerpo se ve obligado a movilizar las reservas de calcio depositado en el esqueleto, lo que debilita el hueso existente e impide la formación y el fortalecimiento de hueso nuevo y fuerte”.

Los adultos deben escoger leche descremada o baja en grasa y otros productos lácteos reducidos en grasa . El hecho de extraer parte de la grasa no disminuye la cantidad de calcio en un producto lácteo.

Cuando las personas no consumen productos lácteos pueden encontrar el calcio en otros alimentos como la leche de soya, el tofu, los cereales listos para el consumo y los panes.

El ejercicio es clave

También es importante reducir o evitar el consumo de algunas sustancias como el alcohol. Por ejemplo, si se trata de mujer, lo ideal es intentar no beber más de una bebida alcohólica por día. Si es un hombre, lo recomendable es no consumir más de dos. También es clave decirle no al tabaco.