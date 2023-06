Estas son las razones por las cuales no se debe compartir el cepillo de dientes con la pareja

La higiene oral es fundamental no solo porque con ella se combate la halitosis -mal aliento- sino porque se puede reducir el riesgo de enfermedades bucodentales que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “pese a ser en su mayoría prevenibles, suponen una importante carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a la población durante su vida, causando dolor, molestias, deformaciones e incluso la muerte”.

Según explica, generalmente los países de recursos económicos medianos y bajos no cuentan con servicios para atender estas afecciones orales.

Caries dental

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus, explica que la caries “es el daño en la superficie o esmalte de un diente. Ocurre cuando bacterias en la boca fabrican ácido que ataca el esmalte”.

Por consiguiente, las principales causas de la aparición de caries es que las bacterias que hay en el organismo al mezclarse con la comida crean una placa bacteriana que, si no es eliminada y dura un largo tiempo en la boca, puede causar varios daños en ella.

Gingivitis

Tal y como lo indica MedlinePlus, es “la inflamación de las encías” siendo el principio de la periodontitis que consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes” y se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada.

Es entonces que las enfermedades bucodentales aparecen por el consumo de tabaco, azúcar, alcohol, y por supuesto, una higiene oral insuficiente.

Los dientes se ponen amarillos por el consumo de café. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para el cuidado de los dientes es importante tener presente que el cambio del cepillo por lo menos cada tres a cuatro meses es vital porque al deteriorarse, asimismo, reduce su correcta y buena función, explica la enciclopedia médica a través de su servicio en línea.

Además, no siempre y no todas las personas usan hilo dental, que debe ser un elemento indispensable para retirar profundamente todas las partículas que quedan entre los dientes.

Razones por las cuales no se debe compartir el cepillo con la pareja

Por tanto, como la higiene oral es personal, asimismo debe ser el cepillo de dientes, que de acuerdo con Mundo Deportivo, elimina la placa que se acumula dentro de ellos, misma que está compuesta de bacterias e incluso posiblemente sangre de las encías.

Por tal razón, menciona que no es conveniente prestar el cepillo de dientes a ninguna persona ni mucho menos a la pareja, porque no es solo un intercambio de saliva, sino de partículas y bacterias, incluida la sangre, que no favorece la salud bucal.

Es entonces que, el sitio web menciona las razones por las cuales no se debe compartir el cepillo de dientes en pareja:

Expertos en la salud oral recomiendan cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses, aunque hay factores que pueden hacer que este tiempo sea más corto. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Hepatitis

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la hepatitis es una enfermedad provocada por un virus que puede poner en riesgo la vida de una persona.

“En particular, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral”, señala la entidad en un informe.

La hepatitis tiene por lo menos cinco cepas. - Foto: Getty Images

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

MedlinePlus dice que el VIH “daña su sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de tener otras infecciones y enfermedades”, que se puede transmitir por medio de algunos fluidos corporales, como en una relación sexual o al compartir agujas. Asimismo, las mujeres en estado de embarazo se lo pueden transmitir a sus hijos, ya sea en el parto o en la lactancia.