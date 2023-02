Este es el tipo de pasta que ayuda a perder peso

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “en 2016, el 39 % de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13 % eran obesas”, siendo este un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades.

La entidad asegura que tanto el sobrepeso como la obesidad pueden presentarse por “un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas”. A esto se suma, la ingesta de alimentos ricos en grasa y una inactividad física que se ha convertido en sedentarismo.

“A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte”, precisa la OMS.

Es entonces que perder peso ya no es una cuestión de belleza, sino de salud, por lo que es importante estar bajo la supervisión de un nutricionista para implementar en una dieta equilibrada, alimentos que sean favorables para el organismo y sus necesidades, como la pasta: pero no cualquier tipo de pasta, porque es una alimento que se caracteriza por ser rico en hidratos de carbono y proteínas, que según The Objective, su ingesta regular puede ser no necesariamente la más adecuada para adelgazar.

Cabe mencionar el artículo “Consumo de pasta y hábitos dietéticos relacionados: asociaciones con el control de glucosa, medidas de adiposidad y factores de riesgo cardiovascular en personas con diabetes tipo 2: estudio Tosca.it”, publicado en la revista Nutrients, y presidido por Marilena Vitale, entre otros expertos, el cual señala que la pasta aunque es un carbohidrato refinado tiene un “índice glucémico bajo”, que por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 2 su ingesta regulada no altera riesgos cardiovasculares, ¿pero para bajar de peso cuál es la pasta recomendada?

La pasta es rica en carbohidratos. - Foto: Getty Images

¿Cuáles son los tipos de pasta que hacen adelgazar?

Es entonces que el sitio web Maldita.es, a través de la nutricionista Sevi González, asegura que tanto la pasta de legumbres como la integral son dos opciones no solo saludables, sino que colaboran con la pérdida de peso.

Pasta de legumbres

Este tipo de pasta no está hecha de harina de trigo, como convencionalmente se conoce, sino con granos como los garbanzos, o las lentejas (legumbres), entre otros, puntualiza, el portal mencionado.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señala que las leguminosas son las plantas de las cuales se cosechan las legumbres, donde se destacan las lentejas, que de acuerdo con Tua Saúde, en uno de sus artículos revisado por la nutricionista Tatiana Zanin, son granos ricos en carbohidratos, fibras y minerales como el magnesio y el zinc.

Además, tienen un aporte proteico, con fibras solubles y un bajo contenido en grasa, con la capacidad de regular el azúcar.

La pasta blanca no es tan fácil de digerir, - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que algunas instituciones sanitarias explican que las cualidades y descripciones de las legumbres permiten disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles como la diabetes, que cabe recordar que de acuerdo con la OMS, “es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”, que consiste en la no producción de insulina del páncreas y/o la resistencia de las células a ella.

La pasta es un alimento muy consumido. - Foto: Getty Images

Pasta integral

Por otra parte, se encuentra la pasta integral que según The Objective al no ser refinada, -misma que no están favorable para la salud, porque el cuerpo la procesa de manera distinta, puesto que tiene hidratos de carbono simples, y es más rápida de digerir alterando el índice glucémico de la sangre, ya que no produce un efecto saciante-, es más saludable y puede colaborar con la pérdida de peso.