Estos son los efectos tras el consumo de agua de lentejas

Dentro de un plan de alimentación favorable se deben incluir frutas y verduras que, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (Medline Plus), son saludables gracias a que contienen vitaminas y minerales.

Lo mismo ocurre con las legumbres, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “es una especie vegetal de la familia leguminosa” que incluso no sólo son consumidas por los seres humanos, sino también por los animales.

Por tanto, que la FAO en un informe de 2016 en el año internacional de las legumbres, destaca las principales características de estos guisantes, asegurando que tienen un doble aporte proteico, sustituyendo la carne en algunas dietas vegetarianas.

“Las legumbres son un excelente alimento complementario para que los lactantes y los niños pequeños satisfagan sus necesidades diarias de energía”, añade. Son tales sus propiedades que tiene la capacidad de combatir la anemia ferropenia -déficit de hierro- al ser combinadas con alimentos ricos en vitamina C, explica la entidad internacional.

De ahí que las arvejas, los fríjoles y los garbanzos son importantes al incluirlos en un plan de alimentación robusto y saludable. De igual manera, pasa con las lentejas, que al ser parte de las leguminosas destaca por sus propiedades nutritivas.

Las lentejas son ideales para ser incluidas en la alimentación diaria.

Los efectos del agua de las lentejas

Según el portal de salud Tua Saúde, en uno de sus artículos revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, las lentejas son ricas en carbohidratos, fibras y minerales como el magnesio y el zinc, que puede reducir el riesgo de diabetes y colesterol al igual que de osteoporosis.

En el mercado se pueden encontrar lentejas de diferentes colores como verdes o cafés, pero existen otras negras, rojas, amarillas y anaranjadas, que de acuerdo con el sitio web mencionado, son usualmente incluidas en el plan alimenticio de un bebé, ya que estas quedan blandas al cocinarlas y con una textura más suave para ellos, contrarrestando el estreñimiento, por ejemplo, una afección que sufren muchos menores de edad.

Para poderlas cocinar, normalmente se dejan en remojo, una técnica que ayuda a reducir los gases intestinales una vez estas leguminosas se encuentren en el organismo, ¿pero qué hacer con esta agua?

Las lentejas son alimentos ricos en hierro.

Usualmente, se le conoce como aquafaba -según Cuídate Plus- que aunque pareciera ser nociva para la salud, no lo es, incluso es usada en gastronomía para la elaboración de platos de sal o dulce. Asimismo, agrega en su explicación que el agua de las legumbres enlatadas también es saludable y no necesariamente se le considera un producto ultraprocesado.

Citando a María Purificación González, profesora de bromatología de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, el portal web relata que las legumbres crudas no tienen un alto valor nutritivo, por lo que en una cocción tradicional, donde en un principio se dejen en remojo se elevan sus valores nutritivos.

Dicho líquido es usado para preparar muchas recetas vegetarianas, sustituyendo así, el huevo. Además de tener prelación en la preparación de salsas como la mayonesa.

Las lentejas son alimentos que aportan mucha proteína al cuerpo.

¿La ingesta de lentejas tiene efectos secundarios?

Un artículo escrito por Elisa Morales, publicado por Mejor con Salud, menciona que las lentejas están compuestas de purinas, por lo que no se recomienda su consumo en personas propensas a padecer cálculos renales, o tal vez, gota. Cabe destacar que la anterior afirmación se debe a un trabajo de investigación titulado “Proyecto de Procesamiento de Enlatado de Lenteja del 2011”.

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) señala que las purinas “son compuestos químicos” que participan en la construcción de ARN y ADN. Asimismo, puntualiza que se encuentran en las carnes: “Se descomponen en el cuerpo para formar el ácido úrico, que se despide con la orina”, dice.