Estos son los increíbles beneficios para la salud de tomar agua en ayunas

En el portal Avera destacan que tomar un vaso de agua en ayunas fortalece el sistema inmunológico, ayuda a eliminar las toxinas, contribuye a la pérdida de peso y mucho más. También aseguran que tomar agua tibia en ayunas no representa ningún riesgo, ni tiene efectos secundarios. No obstante, advierten que no se debe beber el agua tan caliente, ya que esto puede irritar el esófago e incluso generar problemas a largo plazo.